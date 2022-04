Profe Ferley, he decidido destinar mi columna para manifestarle públicamente lo que pienso de su actuar, altamente cuestionado por unos y respaldado por otros; encuentro en ello la opotunidad de hacer una reflexión.

Para nadie es un secreto que existe una nueva clase política que nace de la indignación de los santandereanos por tantos actos de corrupción que han llevado a que nuestro departamento no se desarrolle como lo esperamos.

También es cierto que la indignación se convirtió en la causa más fácil para llegar a ocupar cargos públicos de elección popular. Quienes lideran estas causas, como usted, utilizan esa indignación para resaltar y llamar la atención de los que por alguna razón callan por miedo o porque prefieren no enfrentar al sistema y terminan votando por personas como usted.

Sin embargo, ese liderazgo, al final legítimo, debe saberse administrar, no solo con inteligencia, sino con responsabilidad y respeto hacia quienes confían en usted. No solo para que no sea parte del sistema corrupto que nos gobierna, sino con la gran expectativa de que ya llegado al poder público logre transformar la región con altura y decencia, pues la violencia verbal y las vías de hecho también terminan siendo actuaciones corruptas, lo que representa una gran contradicción respecto a lo que usted lidera.

Una cosa es ser candidato y otra gobernante. Usted ya tiene la posibilidad de transformar la región con altura y con impacto, y eso se logra cuando las vías que utiliza están dentro del marco legal, ese que usted tanto defiende.

Seguir haciendo política como si fuera un candidato deslegitima su gestión como gobernante y lo convierte en el corrupto que usted tanto odia.

No pierda la oportunidad de dejar en alto el nombre de la ciudad y del departamento, necesitamos su control político, pero sea inteligente y haga que sus propuestas tengan más eco en más ciudadanos.

Recuerde que usted tiene una obligación que lo supera y es hacer más de lo que la ley nos exige.

Confío en que tome en cuenta estas cortas palabras. Su discurso y propuesta son buenos, pero la forma en que los materializa acaba con todo. Aunque diga que es la única forma.

La ciudad espera más de usted, profesor, enséñenos a hacer buena política. Mire que como alumnos hacemos caso.