Hemos venido escuchando que Bucaramanga se quedó atrás, que tenemos unos pendientes históricos básicos que requieren inversiones de alrededor de 10 billones pesos, que no hay articulación entre el sector privado y el público y que los santandereanos no nos ponemos de acuerdo para nada. Hemos visto cómo otras ciudades han venido construyendo sus territorios con un Plan de Desarrollo acorde a las necesidades de sus ciudadanos, mientras nosotros estamos “agarrados de las mechas” discutiendo sobre nimiedades. El ejemplo perfecto es Barranquilla. Hace 20 años esta ciudad solo tenía para mostrar el Estadio Metropolitano, inseguridad y basura, ya que sus calles parecían una especie de Carrasco. Tan era así que, ante la ausencia de un sistema de alcantarillado, las basuras de las casas terminaban navegando en los arroyos rumbo al río magdalena, colapsando completamente la ciudad. No obstante, hace más de 15 años que Barranquilla hizo un alto en el camino. El sector público y privado se pusieron de acuerdo en que la ciudad necesitaba una estrategia conjunta para salir del camino del individualismo que los estaba dirigiendo a los confines de la pobreza y desigualdades. Es por ello que se hizo un gran acuerdo entre los líderes gremiales, políticos, empresarios y ciudadanos, reconociendo la necesidad de tener un proyecto de ciudad a 100 años, empezando por lo más urgente: los arroyos. Por esto la canalización de los arroyos fue el primer acuerdo materializado y desde ese momento hemos visto cómo, gracias también a su ubicación estratégica, Barranquilla se ha convertido en centro de atracción turística y de negocios. Por otro lado, tenemos a Bucaramanga, que sin tener arroyos, si tiene otro tipo de problemas estructurales. Su precario transporte público, la deficiencia de espacio público efectivo, la ausencia de proyectos estratégicos y la constante peleadera ubican a Bucaramanga como la Barranquilla del pasado. Es por ello que debemos aprender de las experiencias de otras ciudades que sí han logrado el diálogo y la transformación. Barranquilla nos ha demostrado que las ciudades necesitan un proyecto de ciudad que supere los 4 años de un gobernante, que se necesita proyectar una ciudad para los próximos 100 años, que se debe gobernar con prospectiva. Hoy en Bucaramanga tenemos 16 candidatos a la Alcaldía. Eso quiere decir que hay suficientes personas para construir un verdadero proyecto de ciudad. El mensaje es claro señores candidatos: los ciudadanos buscamos un proyecto de ciudad.