¿Que están esperando?

Hoy, cuando el futuro es incierto, ¿cuándo no lo ha sido?, tenemos la errónea actitud de paralizarnos, estamos esperando a que esto pase. Y quiero contarles algo, esto no va a pasar, sencillamente porque cambió. El cambio ya se dio. No estamos en ninguna etapa de espera, no estamos en ningún momento de suspenso. Las cosas no serán iguales. Este no es un momento de crisis, es una nueva etapa en la que nos cambiaron abruptamente las reglas de juego, donde inesperadamente el concepto de la vida y de la relación del ser humano con el mundo, con la sociedad y con la ciudad, simplemente cambió.

Esperar a que esto pase es el principio del fin de las empresas y las organizaciones. Esperar a que todo se restablezca es alimentar la etapa agónica que hoy están viviendo los empresarios. Esperar el préstamo del banco para seguir funcionando, igual a como lo estaban haciendo, es posponer el pago de una deuda impagable. Esperar a que el Gobierno Nacional saque su varita mágica para atender la emergencia es creer en una película de ficción, creer que el Estado tiene un fondo ilimitado de recursos, sin tener en cuenta a los empresarios como generadores de riqueza, es un espejismo.

Señores empresarios qué están esperando para reinventarse y reorganizarse, cambien la forma de cómo lo estaban haciendo y piensen cómo lo harán en esta nueva era.

Siéntese, respire, hable con su gente, sus colaboradores, involúcrelos y establezca estrategias nuevas de cómo llegar al cliente, como un verdadero líder. El miedo no puede bloquear su imaginación, su habilidad y su actitud. No se preocupe, mejor ocúpese en este nuevo desafío.

Debemos comprender que la única forma de reactivar la economía es cambiar la mentalidad de cómo estamos haciendo las cosas y de saber que debemos tener la capacidad de tomar decisiones que reflejen una gran adaptabilidad a los nuevos tiempos.

Estoy totalmente convencido de que las empresas y las organizaciones que en este momento no estén cambiando su estrategia serán las más proclives a la desaparición.