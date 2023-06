El Acuerdo Municipal 035 de 2018 denominado POT de Floridablanca sigue siendo objeto de revisión judicial. Recientemente el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga declaró la nulidad parcial de los artículos 33 y 149 del referido Acuerdo, pues este no tuvo en cuenta el megaproyecto vial Bucaramanga – Pamplona, declarado por la Agencia Nacional de Infraestructura como de utilidad pública e interés social mediante Resolución 1933 del 13 de noviembre de 2015.

La anterior no es la única nulidad. El pasado primero de agosto de 2022, el Tribunal de Santander también declaró la nulidad en los artículos 20 y 21 referentes a la incorporación de suelos urbanos de manera automática en la zona de la Mesa de Ruitoque. Siendo así, el Concejo decretó la suspensión del Acuerdo 035 de 2018 mediante el Acuerdo 021 de 2022, reviviendo el POT anterior, aprobado mediante Decreto 068 de 2016.

Los POT deben responder a las necesidades del territorio. Sin embargo, hoy Floridablanca tiene un instrumento urbanístico diseñado para el municipio de 2001, en el que el desarrollo del territorio y la utilización o usos del suelo vigentes fueron pensados para la ciudad de hace 22 años.

Esto es tan grave que de no aprobarse este año la revisión excepcional que hoy está en proceso, el próximo Alcalde de Floridablanca no podría, entre otros, cobrar el impuesto predial, ni demás instrumentos de financiación, dado que la base catastral predial no coincide con los usos actuales que son base de liquidación. Sin viabilidad jurídica del recaudo, no hay ingreso; sin ingreso, no hay recursos para atender el plan de gobierno.

Independientemente de las nulidades que motivan toda esta situación, el llamado es para que el municipio de Floridablanca logre presentar el nuevo POT ante la autoridad ambiental, la CDMB y AMB, y que estas entidades se pronuncien en tiempo récord para continuar el trámite de aprobación.

Según los tiempos establecidos, la Corporación y AMB tienen 45 días para pronunciarse, el Consejo Territorial de Planeación otros 30 días, y el resto de tiempo en las sesiones del Concejo, para aprobarlo antes de Diciembre.

Entiendo la molestia que genera tener que vivir esta situación de inseguridad jurídica, pero no podemos seguir sin un POT actualizado, especialmente por la realidad del territorio que hoy demanda instrumentos coherentes con su situación. La ciudad necesita y merece que se logre aprobar este Acuerdo a tiempo.