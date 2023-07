Santander Activo Depreciado

He tenido la oportunidad de recorrer Santander por las rutas más agrestes, desafiantes y áridas.

La sensación que se siente bajar a orilla del río Sogamoso, a 200 mts sobre el nivel del mar y luego, en menos de 30 minutos, estar a 2200 metros sobre el nivel del mar, en Betulia, significa poder disfrutar de paisajes que estoy seguro que muchos de los Santandereanos no conocen, no porque no quieran, sino porque no existen las vías para acceder a estos lugares maravillosos.

No estoy hablando de los sitios turísticos ya conocidos como San Gil, Zapatoca o el Socorro; me refiero a lugares que ni siquiera han sido bautizados y que por ese mismo motivo están en el olvido.

Dicen por ahí que “quien no conoce, no valora” y creo que eso es lo que nos pasa como Santandereanos: no valoramos nuestro mayor activo, que es nuestro patrimonio ambiental.

Como Santandereanos llevamos años creyendo que protegerlo es no hacer nada con él. Nos resistimos radicalmente a cualquier actividad comercial que se desarrolle en estas zonas ambientales. Afirmamos categóricamente que defendemos nuestra naturaleza pero dejamos que la ilegalidad y la informalidad se la devore salvajemente.

Tener la posibilidad de conocer el corazón de nuestro departamento sería la mejor acción que como Santandereanos deberíamos tener para darnos cuenta de lo equivocados que estamos cuando asumimos narrativas hipócritas de la defensa del medio ambiente.

Las necesidades de las poblaciones nativas son enormes. En el departamento en donde supuestamente defendemos el agua, es donde más dificultad de abastecimiento se tiene. La falta de liderazgo de los alcaldes del departamento y de sus Concejos Municipales para reglamentar el uso de la tierra y adaptarla a una planificación turística sostenible, ha llevado por años a que se sigan estableciendo hoteles y cabañas turísticas sin ningún tipo de exigencia ambiental. La nula destinación de recursos para la construcción de vías simplemente deja en el olvido a estas poblaciones que no tienen la más mínima posibilidad de tener una mejor calidad de vida.

Es por eso que los invito a hacer una reflexión sobre la verdadera defensa de nuestro patrimonio ambiental. Seguimos defendiendo a través de discursos electorales o lo defendemos a través de políticas públicas reales que reconozcan y caractericen estos lugares turísticos, a sus pobladores y sus costumbres, para con ellos construir soluciones turísticas sostenibles alrededor de sus valiosas vidas.