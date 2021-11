Sin tiempo suficiente

El periodo de los gobiernos resulta insuficiente para cumplir las metas propuestas en cada uno de los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional.

Sin embargo, la ciudadanía cree absurdamente que un alcalde, gobernador o presidente en un periodo tan corto logrará solucionar los problemas que aquejan a las ciudades hace décadas. Lo más curioso es que sienten que eligiendo al que más promete cambios, el municipio, el departamento y el país va a superar los problemas que toda la vida han existido.

Lo cierto es que las reglas y expectativas de los ciudadanos erróneamente están dadas para que en 4 años un alcalde, un gobernador y un presidente logren superar los problemas de hace décadas, expectativas imposibles de cumplir.

La inmediatez que nos gobierna nos hace tomar malas decisiones. Esa expectativa de los ciudadanos también se traslada a nuestros gobernantes, quienes creen que el cambio del gabinete es la solución para lograr lo que prometieron en sus planes de desarrollo.

Estas medidas de inmediatez no son la estrategia más adecuada para avanzar en los propósitos de nuestras ciudades. Es necesario comprender que 4 años no son suficientes para lograr los cambios que la ciudadanía espera, pero que sí son determinantes para tomar decisiones encaminadas a que se cumpla con una visión a largo plazo, es la posición más sincera que deberían tener nuestros gobernantes. En ese sentido, pretender cambiar el gabinete cada año de esos cortos 4 años no es la decisión más acertada; ya que, si en 4 años no se logran cambios significativos como gobernantes, ¿cómo en un año un director, secretario o ministro podrá hacerlo en las entidades que lideran?

Lo que no hemos comprendido como ciudadanos es que la forma de medir a nuestros gobiernos no debe ser la inmediatez que nos gobierna y que solo se ve reflejada en encuestas mediáticas, que además hace que tomemos decisiones trascendentales erróneas.

Los verdaderos resultados de nuestros gobiernos deben ser medidos evaluando si las decisiones que toman son estratégicas y aportan al cumplimiento de una visión de territorio a largo plazo, así esas decisiones no lleven consigo la foto ni el corte de la cinta.

Lo que sí se debería medir sobre la gestión de nuestros representantes es la implementación de políticas públicas estratégicas a corto, mediano y largo plazo en la búsqueda de una ciudad diseñada colectivamente.

¿Qué entiende la ciudadanía por un buen gobierno?, ¿por qué la percepción de los ciudadanos se convierte en la regla de medición de los gobiernos?, ¿no es este un parámetro de inmediatez?

Sin tiempo suficiente, lo mejor es no cambiar de gabinete. Empecemos por ahí.