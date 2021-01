Proteger el ambiente. Este concepto ha sido apropiado, fusilado y excesivamente repetido por infinidad de personas, quienes, ante la ausencia de verdaderas razones para justificar su aparente liderazgo, acuden a esta terminología solo para llamar la atención de los ciudadanos, pero sin plantear razones objetivas que lleven al punto equidistante entre el desarrollo y la sostenibilidad.

El mayor activo de nuestro país son sus recursos naturales no renovables; por ende, su explotación se constituye en un instrumento estratégico para la recuperación económica, pero sobre todo para lograr una verdadera transición energética.

Todos sabemos que se está intentando crecer en otros sectores de la economía y que los esfuerzos realizados desde el Gobierno Nacional, los gremios y las cámaras de comercio han sido muy importantes para que nuestro país migre a las industrias creativas, de turismo, comercio y servicios, pero lo cierto es que los recursos económicos que nos permitirán dar el giro a ciudades inteligentes y sostenibles son los generados por el Sistema General de Regalías que se alimenta de la industria extractiva. En la medida en que dichos recursos no tengan una destinación específica para la transición energética y las ciudades inteligentes, no lograremos la verdadera protección al medio ambiente y dicho concepto solo seguirá siendo utilizado para lograr los cometidos electorales.

Hoy vemos cómo Arabia Saudí construirá la primera ciudad que integrará la movilidad sostenible, la alimentación ecológica y de proximidad y la economía circular. Se trata de The Line City, de 170 kilómetros de largo. Lugar que elimina los coches y las calles; los servicios públicos serán invisibles y todo lo que se necesita estará a 5 minutos caminando. Esta ciudad se podrá construir gracias al petróleo.

¿Qué estamos haciendo con los recursos provenientes del Sistema General de Regalías? Nos oponemos a la extracción, pero ¿no nos oponemos a la destinación actual de estos recursos? ¿Cuántos proyectos de renovación y sostenibilidad ambiental se están haciendo con estos recursos? La explotación controlada de los recursos naturales no renovables solo valdrá la pena cuando sus utilidades económicas tengan como único objetivo la transformación de las ciudades que viven con la naturaleza y no sobre ella. De esta forma la sostenibilidad no será un discurso, sino un hecho.