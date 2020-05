El triage es un sistema de ​selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo.

El Covid-19 ha llevado a que las empresas entren a urgencias. Por ello, el tratamiento será determinado dependiendo de la gravedad en que se encuentre.

Por lo tanto, el diagnóstico es fundamental. Seguir esperando que la circunstancias cambien sin hacer un diagnóstico de los daños colaterales de la cuarentena es continuar cayendo en un abismo sin fin.

Este diagnóstico debe hacerse desde lo técnico, económico, comercial y legal de la organización. Probablemente se dará cuenta de que su empresa no está lo suficientemente organizada para que sea ella, la que hoy, le dé la mano, y para saberlo habría que preguntarse: ¿Está técnicamente preparada para producir más? ¿Sabe cuánto vale en el mercado? ¿Puede existir sin su fundador? ¿Sus procesos están diseñados y levantados para que la adquiera un comprador o un inversionista adquiera parte de la compañía? ¿Conoce su mercado objetivo? ¿Tiene fidelizados a sus clientes? ¿Tiene capacidad de endeudamiento?

Si la mayoría de las respuestas fueron negativas, usted tiene una empresa que no es competitiva, y si además le suma los efectos de la cuarentena en donde el Gobierno cree que sus ingresos son infinitos y su caja está llena de solidaridad, pues probablemente no vaya a salir ileso de esta crisis.

Señor empresario y comerciante, en estos momentos hay que tomar decisiones, pues el error común es creer que las herramientas que ha abierto el Gobierno Nacional, son la solución.

Esta crisis es la oportunidad para que entienda que su empresa no va a subsistir si usted no la separa de su ser como persona; es decir, la debe formalizar como persona jurídica, si usted no hace el diagnóstico mencionado, si no evalúa su estrategia comercial, si no rediseña su operación y si no organiza su presupuesto. Después de hacer ese ejercicio, busque el mecanismo legal que se adapte a sus objetivos. Haga lo que sabe hacer (negocios), pero primero haga el TRIAGE EMPRESARIAL.