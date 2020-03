Existen cosas que el ser humano no podrá controlar nunca, a pesar de su grandeza egocéntrica, pues el intento permanente de cambiar el orden natural de las cosas será siempre la causa de las alteraciones que hoy nos preocupan.

Indiscutiblemente el COVID-19 nos puso a repensarnos como sociedad.

La situación de incertidumbre que estamos viviendo pareciera no tener límites. Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional aumentan la percepción de que no hay salida, y el pronóstico de los economistas invade a las empresas de dudas.

Este pánico colectivo crece más rápido que la misma enfermedad y eso es más preocupante, las decisiones que hoy tomemos como ciudadanos serán fundamentales para superar rápidamente esta tormenta, no sin antes recordar que después de ella viene la calma.

Por ahora, debemos capitalizar el pánico colectivo en la materialización del bien común. Ese principio constitucional del que siempre alardeamos en cuanto discurso, debe ser hoy el que defina nuestras acciones para atender esta situación.

Ciudadanos, empresas, universidades, colegios, instituciones públicas, corporaciones, fundaciones, sociedades y ONG deberán hacer una pausa en el camino, pero no entendida como suspensión de actividades, sino como rediseño de sus acciones.

El COVID-19 es la oportunidad para hacer esa pausa que nos permitirá establecer nuestra estrategias de desarrollo y funcionamiento, de trabajo en equipo, de sustituir el trabajo presencial por el teletrabajo, de entender que un trabajador no es bueno por el horario que cumple, sino por los objetivos que logra, de comprender que la tecnológica debe acercar familias y ayudar a tener reuniones más eficientes, de saber que si no estamos unidos como región no podremos tener una red hospitalaria adecuada, unos colegios públicos con la tecnología que requieren para seguir funcionando de manera virtual, una ciudad inteligente y una vías que nos permitan conectarnos eficientemente.

Esta pausa nos va a costar. Pero nos va a costar menos si la asumimos estratégicamente, es decir, rápida y no apocalípticamente. No debemos esperar que esa pausa sea impuesta por la misma enfermedad, debemos hacerla ya.

Una pausa en el camino nos ayudará a rediseñar las estrategias de nuestra vida, empresa, familia y ciudad.