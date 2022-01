Recientemente, la ministra de Transporte anunció la expedición de la Resolución 202223040002435 del 19 de enero de 2022, “por medio de la cual se establecen los corredores logísticos de importancia estratégica para el país”, en donde Santander hace parte del corredor logístico de Medellín-Bucaramanga y Bogotá-Cúcuta.

Estos corredores viales de importancia estratégica para el país tienen como visión la integración regional intermodal como instrumento para tener una mejor competitividad regional. Por lo que, de acuerdo con el Conpes 3982 de 2020, es necesario establecer unos nuevos corredores logísticos de importancia estratégica que incentiven un sistema logístico y de transporte integrado y eficiente. Por ello esta resolución deroga la Resolución 164 de 2015, en la que Santander, al igual que en esta nueva resolución, hacía parte de los corredores logísticos ya mencionados.

Sobre esta nueva resolución que reconoce muy acertadamente la necesidad de entender la importancia de los corredores logísticos en el desarrollo de las regiones y del país, cabe hacerse la pregunta que nos compete como santandereanos: ¿Cuál ha sido la razón para que existiendo todos los lineamientos y políticas públicas a nivel nacional, necesarios para reconocer que los corredores viales de Bogotá-Cúcuta y Bucaramanga-Medellín, repito, ya reconocidas en la Resolución de 2015 y ahora en el 2022, Santander no tenga vías adecuadas para este gran propósito? También nos preguntamos: ¿Por qué otras regiones, como Antioquia, Boyacá, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y la Costa Atlántica, avanzan mucho más rápido en la consolidación de estos corredores logísticos y Santander no? ¿Cómo se puede hablar de planeación de la infraestructura de transporte de acuerdo con el Decreto 1079 de 2015, que busca una provisión coordinada y articulada de servicios logísticos con el fin de contribuir al desarrollo competitivo de los negocios y al reconocimiento de las cadenas productivas, si Santander no hace parte de dicha agenda? ¿Cuál es el criterio del Gobierno nacional para asignar recursos a las regiones? ¿Por qué la asignación de estos recursos es desequilibrada y la construcción de estas vías tiene preferencia para otros departamentos?

Recordemos que la única vía de Santander que cumple con los propósitos como corredor logístico de importancia estratégica es la Ruta del Cacao, proyecto altamente atacado por los mismos que reclaman bienestar social y que mantienen sus discursos populistas rechazando, por ejemplo, el cobro de los peajes que dan vida a estos proyectos.