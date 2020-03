Una idea que surgió como todas las cosas buenas que suceden de casualidad, Café Total. Pero debe haber siempre alguien que atrape por el aire las cosas que las casualidades señalan. Pero los negativos y pesimistas dicen, el “Magister dixit”, lo que el “Maestro dice”. Y no existe ese maestro que dice, sino que de las palabras y la conversación surgen las ideas.

Sentados una mañana en La Casa del Libro Total, Daniel Navas, su director, Alfonso Penagos, Lizet Arenas, barista y tostadora de café excelente, y mi persona, resultamos hablando de Café. De los precios, de la histórica mala suerte de pequeño caficultor, de la buena idea de la cafetería del Libro Total en donde se da gratis un buen café. Allí se sientan cantidad de personas, sillas “despedidoras” para que la gente no se adueñe de la palabra y la silla, y todos puedan disfrutar de ese agradable “tinto”. ... Si hagamos eso. Dijo Daniel Navas. ¿Qué cosa? Invitemos 10 pequeños cafeteros de Santander (cafés especiales) para que cada uno por un mes exponga y dé las degustaciones de su maravilloso café, y El Libro Total se lo compra. Y ahí va la idea caminando. No hay cosa que camine más que las palabras. Los grandes maestros de la humanidad, nunca escribieron nada. Buda, Confucio, Jesús, todo lo dijeron, quienes escribieron fueron sus discípulos.

La veneración del no se puede, nos tendrá siempre en el atraso. Estando en clase de Geometría con el gran profesor Juancho Martínez de manera categórica dijo que Pitágoras no había escrito nunca nada. Me atreví a levantar la mano, para decir que ¿quién había escrito entonces el “teorema”? Sus discípulos, contestó nuestro profesor.

Dentro del evento de Café Total, Sandra Cuesta, su directora, me asignó un tema, que tiene mucho que ver con el poder de las palabras. ¿Cómo llegó el café a Santander? Repitiendo lo que muchos dicen. ... Como el viento. Entró por Venezuela al gran Santander. Y con él, un hombre a quien los ignorantes “enloquecieron” con el “Magister dixi”, el maestro dice, no se puede, José María Rueda quien se autobautizó “Conde de Cuchicute”. Sembró café, importó de Inglaterra máquinas, exportó café a EE.UU, quebró mil veces, millonario otras tantas, mata, hiere. Vuelto, picadillo, al final de su vida de opereta, por un energúmeno que creyó estaba matando al diablo, (que salió a refrescar, porque tenían muy atizadas las brasas del infierno). Que me entierre de pie, escribió en el testamento. Allá está en Majavita su tierra del Socorro. Gracias Ana Elisa de Gast, y Nelson Omar Mancilla, rectores de la U. Libre por conservar Majavita, para la memoria, las cosas que se lleva el viento.