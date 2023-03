Utilizo el título de una de las películas más extrañas que se hayan producido como cine de misterio, por allá en los años de 1997. Nada que ver con el cine, sino que he tomado prestado este nombre para referirme a la carretera por donde se sacó el petróleo y el asfalto de Barrancabermeja para el país. En 1938 se habilitó ese carreterable por el corazón de Santander entre la selva espesa y precipicios de horror. El trazo elaborado por un sabio ingeniero fue admirable, todavía es transitada y comunica con Zapatoca, Galán, Socorro, Barichara y otras poblaciones que gracias a ese trazo no quedaron perdidas en la breñas del arisco Santander. El gobernador Aguilar, de quien unos dicen, “camina como los gatos observando silencioso”, vio que ese carreteable era más que la “espina dorsal” de Santander. El día en que por razones impensadas la “Troncal de la Paz” o pescadero se derrumben o se taponen por algún paro, esa carretera es la única alternativa. Ahora bien, por razones presupuestales y para que no se extravié la plata, solamente se pavimentarán 5 kilómetros de la via Zapatoca al Aeropuerto. Quizás en 59 años se concluya hasta empalmar con el Socorro. ¿Cuáles son los parlamentarios que ayudan en esta gestión al gobernador Aguilar? ¿Dónde está la clase empresarial? Se dirá que se socializó el proyecto ,pero pocos de ellos asistieron. Estaban algunos alcaldes entre ellos el de Zapatoca y concejales de la zona, pero del país nadie sabe de la importancia de esa obra.

Algo más, Santander es un departamento sin vias terrestres, y es increíble que hayamos sido tan miopes y que los alcaldes de Puerto Wilches, Sabana de Torres, Zapatoca, etc, y los gerentes de la Aerocivil permitan las invasiones a territorios destinados para aeropuertos. ¿Será cierto que en 5 años el mundo estará volando en drones y no necesitemos aeropuertos y los carros serán chatarra?

Y mientras tanto, como dijo el Tuerto López, “¿qué hago con este fusil? Y yo, escribiendo y pensando en esa carretera “perdida”, mientras en nuestro país se está creando lo que dijo el Che Guevara: el “foquismo”, crear el caos en todas partes.

La izquierda, la derecha, los narcos,los indígenas, los mineros, los negros, los blancos, bloqueando al país, y el desorden que parece seguir al pie de la letra el mandato del Che.

La autoridad policiva y el ejército cada vez más desmotivados ¿En Colombia quien manda?: la anarquía.