Cómo crear un espantoso coluvión

¿Qué es un coluvión? “Son producto de la alteración y desprendimiento in situ de los macizos rocosos a lo largo de las laderas. Por lo general, están conformados por masas inestables de gravas angulosas (guijarros, cantos y bloques) transportadas por gravedad y agua bajo la forma de derrubios”.

Esta es la definición de lo ocurrido en la vía Barrancabermeja a Bucaramanga, concretamente en La Fortuna.

Para tener un mejor conocimiento, llamé a un viejo amigo de mi época, ingeniero civil, para que me ilustrara sobre el tema. Me pidió que le reservara el nombre. Dijo: “El gobernador ingeniero Julio Obregón Bueno tenía como compromiso con los Santandereanos construir la carretera Bucaramanga -Barrancabermeja, por La Fortuna, vía que resultaba muy corta para bajar al río Sogamoso. Consiguió que la Nación hiciera importantes aportes y el Departamento inició las obras con maquinaria de Obras Públicas y algunos contratistas privados. En aquella, época cuando se inició la carretera, hace 55 años, los conocimientos sobre los efectos de la dinamita (TNT), a pesar de haberse patentado en 1867, eran escasos. No se sabía claramente los efectos de ella sobre la estructura de los suelos. Allí se aplicó a ese suelo rocoso tanto TNT como explosivos en la guerra de Corea. Con rupturas superficiales o profundas, la estructura del suelo y del subsuelo se volvió imposible de estabilizar. Con el tiempo los ingenieros civiles comenzamos a saber que las explosiones modificaban la estructura convirtiéndola en masas de areniscas inestables, arrastradas por las aguas que se filtraban por las grietas. La zona sufrió graves cambios geológicos imposibles de manejar para la ingeniería de la época. De manera necia y sabiendo los peligros de la inestabilidad del suelo, se siguió la vía por los peligrosos coluviones, con pérdidas que serían incalculables”.

Hoy en Colombia seguimos improvisando.

El embalse de Guatapé, de grandes improvisaciones, parece resistir al embate de las aguas y al de los políticos. Del transporte más barato del mundo, el de los ríos, pasamos a los trenes, y lo abandonamos para pasar al más costoso: el de los camiones. Sin embargo, ahí va nuestra carga. Malas prácticas, a las que el país mira para otro lado. Hoy tenemos la cuarta moneda más estable del mundo. ¿”Economía subterránea”? López Michelsen la legalizó en la banca sin pudor con nombre de vallenato “ventanilla siniestra”. Sin legalizar, continúa esa “economía subterránea”, que elije presidentes. ¿Será éste un coluvión más?