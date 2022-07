De la astucia del zorro y la fiereza del león

Quienes acompañamos a Rodolfo en la campaña en la que le faltó un pelo para ganar, (unos dicen que Petro hizo Fraude) no sabemos si todo lo que hizo posteriormente frente a su contendor fue astucia de “zorro viejo” o fue la mansedumbre de un viejo león desdentado. Yo creo en lo primero porque conociendo a Rodolfo, él es piedecuestano distante, no es muy “abrazador”, el que se le tiró a abrazarlo fue Petro. Dejémoslo ahí. Esperé su posesión en el Senado para tener alguna opinión que no permitiera equivocarme. La televisión nos mostró a un Rodolfo como un “primiparo” que llega a la universidad. Deambuló sin rumbo y sin ningún amigo que le diera la mano. Por ley Rodolfo tiene que encabezar como senador la oposición, que no quiere decir: “mula muerta acostada en el camino” oponiéndose a todo lo que diga la bancada con la que se supone gobernará el presidente. En el momento de llegar a las votaciones de mesa directiva, Rodolfo votó en “blanco”, gran error de primiparo inexperto, siendo él un astuto zorro actuó como un viejo león desdentado. Maquiavélo le aconseja al Príncipe, que no puede ser aguas tibias. “O se es verdadero amigo, o se es verdadero enemigo... determinación mucho más útil que la de permanecer neutral, pues si los dos príncipes poderosos y vecinos llegan a las manos, hay que tener en cuenta si el vencedor te pueda hacer daño”.

He visto en estos días un viejo video de Rodolfo, en campaña, criticando al Ejército colombiano por su escandaloso presupuesto. Los miles de escritorios en las fuerzas armadas que debe ser para que permanezcan sentados y no en el combate. Dice que los presidentes le temen al Estado Mayor. Este video lo está usando Petro, en las redes, para fortalecerse frente a las reformas estructurales que piensa hacer en las fuerzas armadas, y presentar a Rodolfo como su aliado. En el video Rodolfo termina refiriéndose otra vez a “chorizos y papas chorriadas” No sé si por que las aborrece o por qué le gustan, pero yo le aconsejaría como Maquiavelo, no referirse a ese apetitoso manjar colombiano. Defienda a Duque, que para acabar con las “disidencias” aplicó más la tecnología de avanzada, que las defensas con trincheras, inmovilizando miles de soldados. Campamentos que en los inviernos se inmovilizan y se convierten en hospitales.

Hable de regiones, (Título XI de la CN), métales el cañazo del federalismo del “Gran Santander”, Antioquia lo está haciendo, la “república independiente de Antioquia”