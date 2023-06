De Principio a fin

Hace unos 25 años publiqué una novela que lleva el mismo nombre de esta columna. Una aventura, en la que sería tonto negar que guardaba la esperanza de que se convertiría en “bestseller”. La pequeña edición la repartí entre mis amigos. Unos la elogiaron con generosidad. A otros les noté indiferencia. Pálido de envidia alguien simuló olvidarla en el cafetín en donde nos reuníamos.

Por generosidad de la UNAB, y de la directora del evento de Ulibro, Lynda Bula, podré presentarla en agosto. Ahora sí el veredicto final. Me escriben de una editorial española para que la traduzca al inglés y al francés con la posibilidad de reeditarla. “...Después de caminar largo rato, un dulzor a lodo y a hojas podridas me llegó de pronto con un soplo de brisa y me hizo saber que estaba cerca al río. Traía en mí cuerpo pegado el perfume y las caricias de una deliciosa noche en la que dormido soñaba con la misma mujer de otros sueños, esta vez huyendo aguas abajo en una cristalina quebrada, sin que le pudiera dar alcance, a pesar de la suavidad de garza con la que nadaba, para esperarme más abajo, de espaldas, dejando sus erectos pechos cobrizos a flor de agua, mientras con su mano retiraba el pelo que empapado le tapaba la cara y la sonrisa de saber que no la alcanzaría jamás...” (pag. 176).

Entre la política y editar libros hay cierta similitud, en el sentido de que en ambas se espera el triunfo. Recibí de mi amigo Pablo Porras en obsequio su ibro que titula “Cayakeando El Magdalena”. Además de los maravillosos textos que escribe Porras, sobre el viaje en kayak por el río a Nueva Venecia, acompañado de los esposos canadienses Mike Braden y Clare Wasterneys, contiene este libro hermosa fotografía. Belleza y tragedia de los poblados lacustres a lo largo de la rivera del gran río.

Aquí está el símil con la política. Consuelo Ordóñez aspira a ser la alcalde de los bumangueses. Invita a que se le acompañe en ese sueño. Soñando logró hacer realidad el Ministerio del Medio Ambiente y ganar para los santandereanos el premio al mejor Plan Nacional de Desarrollo. Su gran actitud frente a la vida, la ha hecho una mujer de éxito. Con su tesón logró obtener una maestría, que la pondrá al servicio de la comunidad. El buen manejo de su hogar es un ejemplo de la capacidad de solución de la problemática ciudadana. Nunca los destinos de Bucaramanga han sido manejados por una mujer, y llegó la hora, para que vuelva a ser la ciudad bonita y segura de antes. Bucaramanga por su posición geográfica, y capital regional del oriente colombiano, debe estar alerta a la problemática que generan las migraciones como ciudad cercana a Venezuela, y a las posibilidades presupuestales como capital de provincia, y para eso está preparada como funcionaria que ha sido y la maestría que obtuvo Consuelo Ordóñez.