En el derecho moderno se reglamentó la figura del “amigable componedor”. No recuerdo si en el derecho Romano existió esta figura. En las costumbres sociales, la ‘celestina’, mujer que acercaba los enamorados tímidos. Los ‘palabreros’ en las etnias guajiras, aquellos que después de la guerra por su habla llevaban a la paz.

En estos días me ha tocado tragarme un sapo inmenso. Jamás pensé que Petro fuese tan hábil en los temas políticos, siendo un pésimo administrador. Petro, de la escuela zipaquireña y exguerrillero, logra ser el “amigable componedor” de una ruptura política causada por dos “patanes”, cada uno en su momento, Trump y Chaves. Ruptura en la que una parte de América se estaba ahogando. Uno de los padres de la filosofía económica, Adam Smith hizo una célebre frase “... es sacar una mula de las orejas del pozo en el que se está ahogando”. Biden necesitaba de Petro, de ese “amigable componedor” para sacar a Maduro del pozo. El petróleo y el gas venezolano están ahí a unas cuantas millas. Y Petro se la jugó como “amigable componedor” y comodín del posible triunfo electoral de Biden. Recordemos, ningún “mandado” es gratis.

¿Y los insultos en el pasado de Petro contra Maduro? En política se olvidan, se traga entero. Lo que jamás se pueden olvidar son las palabras del venezolano Rafael Cadenas, galardonado a los 90 años con el premio Cervantes “yo que nunca he tenido un oficio... que apenas llego a un sitio ya quiero irme, creyendo que mudarme es una (solución)... que me arrimo a las paredes para no caer del todo... que tengo vergüenza de actos que no he cometido...”

En conversaciones de cafetín, con los que han creído que Petro es un timonel embriagado de poder y que lo van a tumbar los gremios, casi que debo ridiculizarlos. Rafael Cadenas, dice “me levantaré del suelo más ridículo todavía para seguir burlándome...”. Los gremios se acomodan a todo, no pelean sino entre ellos mismos. Petro sigue con el cuento “agrarista”. Ahora se metió con los cafeteros. Repartir pobreza es repartir tierra y eso lo puede perder. En México, años de guerra en el pasado, Benito Juárez, Pancho Villa, Madero, Carranza. Hoy el 90% de los habitantes viven en las ciudades. En América del Sur estamos ahítos de tierra. López Pumarejo pecó de agrarista con la Ley 200. Carlos Lleras con el Incora. Todos las abandonaron o las vendieron a “huevo”. No se trata de dar tierra. Es formar en tecnología y mercadeo. En La Fazenda, 20 mil cerdas pariendo y mil vacas de ordeño. Los palmicultores colombianos acercándose a 2 millones de hectáreas son el cuarto puesto en el mundo.