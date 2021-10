“Resultaba difícil perdonar a un hombre tan feliz”... Cuando leí por primera vez esa frase no la pude entender. Me quedó sonando como cuando se conoce a alguien que pasa por la calle y se repite mentalmente, dónde fue que yo la conocí. Ahora que me he topado con los escritos de Ovidio, a quien el padre pensó para su vida de aquel, fuese un próspero abogado, pero resultó frustrante para el progenitor, pues en aquella época de recios gladiadores, no se concebía que un poeta se dedicara a escribir sobre cosméticos y maquillaje femenino. Su literatura heroica, inconformista llegó a todos los límites con sus versos titulados “El arte de amar”. Consejos para conquista a las mujeres. Había jugado con las viejas normas y retado al Emperador y “no sabía los abismos que pisaba”. Chocó con los programas moralizadores del emperador Augusto, especialmente con las Leyes Julias, año 18 a. C. Traducción libre del “arte de amar” de la española Irene Vallejo. “Prefiero una amante que haya sobrepasado la edad de treinta y cinco años y encuentre ya cabellos canos en su melena: que los apresurados beban el vino nuevo, a mí me gusta una mujer madura que conoce su placer. Tiene experiencia y conoce en el amor mil posiciones. Que murmure que es preciso ir más despacio, que debo contenerme todavía, que desfallezca y no permite que la acaricie más”.

Se dice de Ovidio que fue el primer abanderado del deseo recíproco. Por ese pensamiento del deseo mutuo cuando solo contaba con 50 años fue desterrado por el emperador Augusto, a la aldea lejana y solitaria de Tomi, en Rumanía. Su esposa se quedó en Roma administrando sus propiedades y buscando el indulto que nunca consiguió. Murió allí cumpliendo ya 9 años de destierro. Ovidio afirmaba que su perdición fueron dos delitos “... un poema y un error” Se supo cuál era el poema, pero el error, aunque que no lo dijo, pues tenía la esperanza del indulto, era una voz: El Emperador Augusto un “eyaculado precoz” , a quien ofendió ese librito “alegre y exótico”

“La negra noche del alba que bebemos de noche” (Bechett). Eran otros mundos y otros tiempos. Ovidio en el horroroso frío de Rumania tuvo que haber escuchado, cuando aún Boudelaire no existía, ni “Las flores del mal”, “...Oh muerte, joven Capitán, es hora de partir, levantemos el ancla”. “Al final el tiempo tiene la última palabra”.