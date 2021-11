El cascabel al gato

El poeta y filósofo Eduardo Escobar, en uno de sus artículos de prensa que son catedrales barrocas, preñados de artilugios, y citas literarias, dijo una vez algo que me caló y no olvido. ... “Hay cerebros tan estrechos que no les cabe ninguna duda”

Somos felices en Colombia y no lo sabemos. Claro que alguien se sobrepasó y dijo que éramos “el país más feliz del mundo”. Eso tampoco es cierto. Las noticias nos traen horribles crímenes. Campesinos huyendo del acoso de bárbaros que no saben que entre más atesoran más pobres son. Y no nos dejan disfrutar del mestizaje. Ladino indígena. Bullerengue del tan tan de los tambores negros. Chicanería gitana del andaluz inconsutil. Pañuelo anudado con tacañería de monedas de judios sefarditas. Todo eso somos nosotros y por eso felices. No olvidemos que trabajamos de sol a sol. También innovadores y recursivos. Y sin mencionar la “apestosa” diferenciación de género de “ellos” y “ellas” ¿Nuestras mujeres?, de la madre, el cancaneo de la primera cartilla, palabras y recuerdos que alivian el sufrimiento. Y en la mesa, que si todo es poco, va con el adobo de amor, más felicidad que sufrimiento.

Quienes nos metieron en el berenjenal de los “Acuerdos de Paz” lo hicieron de “mala leche” o por ignorancia supina. El marxismo es una utopía que convierte al hombre en sacristan de miserias, orates insufribles y dignos de oscuro manicomio. Hoy, redimidos en el Congreso de Colombia, jugando a legisladores, pensando en enriquecerse, e ir a vivir a EE.UU. con yate e islas paradisíacas. Su mismo profeta Carlos Marx, después de haber satanizado medio mundo con el catecismo “The Capital”, pensaba en irse a EE.UU. a disfrutar de la libertad.

Adportas del proceso electoral, el más importante de la historia, Siglo XXI, siglo de la complejidad, cuando la peste nos obliga a recluirnos, a no babear a los demás, bañarse las manos (sucias de hurtos o de sangre en algunos casos), y llamar “primera línea” al trasero de la sociedad. No nos queda en estos momentos sino ponerle el cascabel al gato, cuando muchos creen sin Dios ni ley ser dueños del mundo. Defínalo Usted. ¿Quién pide lucha sin cuartel a los corruptos fortaleciendo las fuerzas de orden? ¿Quién es la que ha enfrentado los llamados a las expropiaciones del mesías Petro, aquel que porta una rosa en la mano y una bomba molotov en la otra? No es otra que esa mujer, Cabal.