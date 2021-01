No me refiero en esta columna al cuento de Gustavo Cote Uribe, quien sabía escoger de manera bella los títulos de sus escritos. Me refiero aquí a las naranjas dulces de Guillermo Mutis Arenas. Vino a Zapatoca en 1946 con el emprendimiento de crear una fábrica de vinos. Le llamó la atención su “clima de seda”, el brillo solar que sobrepasaba las 8 horas, y la cultura de su gente, etc. Amigo de Benjamín Ardila Díaz, también un emprendedor, quien hizo por Zapatoca mil cosas, entre otras, colocar un aeropuerto entre riscos y una ciudad de Colegios. Él hablaba de manera entusiasta y convincente como habló de la tierra prometida Moisés a su pueblo. Quizás por eso Guillermo Mutis Arenas decidió montar su fábrica de vinos en Zapatoca. Existe una bella carta de Mutis escrita a Benjamín Ardila en la que le pide promocionar el cultivo de naranjas dulces, pues consideraba que un millón de naranjas diarias no serían suficientes para el número de botellas que pensaba envasar. Entonces, los solares y las fincas se llenaron de naranjales y en los cafetines no se volvió a hablar de política sino de naranjas.

Con el tiempo comenzaron a aparecer las dificultades que el entusiasmo había ocultado. Zapatoca no tenía carretera que la comunicara con Bucaramanga. Un feroz carreteable entre selvas, lodazales y quebradas, que venía de Barrancabermeja al Socorro era la comunicación en un día si se corria con suerte. La pequeña planta eléctrica se encendía cuando el sol comenzaba a ocultarse. Las botellas, corchos, etiquetas, no llegaban. La decisión fue dolorosa y costó lágrimas, cuando la ciudad vio arrancar el aviso, “Mi Cortijo y Oro Viejo. Vinos de Uvas. Se compran todas las naranjas”

El entusiasmo se trasladó a Bucaramanga, a la carrera 27 con calle 17 desde donde Guillermo Mutis despachó con éxito a todo el país sus cajas de exquisito “vino ” hasta que en los años 60 aparecieron los chilenos, que inundaron los mercados con sus cepas de Cabernet Seuviñon, Carmener, Malbec etc. Quizás Guillermo Mutis con su emprendimiento hubiese llegado como el francés Eduard Cointreau a elaborar un triple seco el “Cointreau” a base de cáscara de naranja dulce y amarga bastante alicorado. O el exquisito “Ron Orange” venezolano, de quien dicen enloqueció a Chávez y a Maduro.

Un brindis con vino Perú de la Croix, de cepa Isabella, próspero año a mis lectores y detractores. Agradecimientos al historiador César Ardila y a Aurelio Mutis hijo, emprendedor en el país y el mundo, con maquinaria agrícola Montana.