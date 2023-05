El hombre original

Zapatoca es hoy una gran telaraña. Carros y motocicletas en ambos sentidos, plástico tirados, gente que se estorba en los andenes. Sin embargo, todavía le queda algo de magia. En esa telaraña de personas afanadas tras de nada, me encontré a Hely Ardila Serrano. Más Zapatoca que ese no se puede encontrar. Vive en San Juan de Arana, en la Macarena. Dije para mis adentros, se aburrió de la belleza y la soledad del campo. De su maletín colgado al hombro sacó un libro de su autoría . “La Cartilla Solar”. Recordé la época en que en la finca se me dio por construir una estufa solar y vi a mi señora achicharrada por el sol, cuando la sopa seguía congelada. Leyendo la “Cartilla Solar” de Hely, me cogió la madrugada. Al principio creí se trataba de un opúsculo enseñando los rudimentos para aprovechar las maravillas del sol. Tampoco era un manual para instalar páneles solares, ni una cartilla para martillar sobre la necesidad urgente del cambio energético. En su época de “aprendiz de brujo” en Zapatoca, él me puso la competencia, beber vino de jugo de arrayanas. Chamuscó los pollos de Pacho Serrano recién nacidos, con luz solar, para evitar la luz eléctrica que generaba horribles mutaciones genéticas. ¿Qué más ha hecho Hely Ardila? De todo. Su genio consiste en no ser original. Aquí comienza su discurso. “...Por fin entendí , que uno debe ser completamente receptivo, dejar que el mundo lo haga todo. Muchos años de investigaciones,... los hombres hicieron sus casas de barro y tapia pisada, de manera sabia querían que fueran eternas. El hombre busca la perennidad . Y que las cosas de uso personal sean portátiles, como el celular reemplazo del teléfono de cable, del computador, del cine, de los periódicos, y pronto caerán los libros. El éxito de la energía solar estará cuando esté contenida en un pequeño cuadrito, un mínimo dispositivo. La gente tiene que aprender a esperar. Los miles de páneles solares serán tan contaminantes como el petróleo y el carbón y así la energía eólica. Lo que funciona para la humanidad es lo que sea tan barato como el mismo sol...”.

No nos asustemos, dice: “... esta generación se ha equivocado. Tales de Mileto hablaba del “ámbar” de eso hace muchos siglos, es barato y sería superior a todo lo ensayado hoy, ya verán”.

Se requiere ingenio para reconocer los genios. Se lo oí decir en clase a “Pata de Guama”, el más ingenioso y loco de todos los jesuitas. Y decía, “si abolimos el pasado y rechazamos toda la historicidad, se le daría cuerda a la imaginación”.

Claro está, sin creer en el megalómano Petro, que de una quiere acabar con el petróleo y soltar a los delincuentes presos. Líbranos, Señor.