Tuve la intención de escribir sobre lo “machacado” en los periódicos y noticieros, sobre el hacinamiento de africanos en el Aeropuerto El Dorado. Y sobre la estrambótica liberación por EE UU de Alex Saad. Dejémoslo así, dijo Lola. Estamos gobernados por la mente de un “anarquista” que considera : “...hay que crearle más problemas al país”.

Recordemos. Los gringos en economía son “pragmáticos”, mas no en la ley. “Lex est dura lex”. Seguramente en unos años veremos enjuiciado a Biden en la Corte por ese hecho.

Pero, el historiador socorrano Lelio Rodriguez, me escribe una patética historia, que ocurrió hace 57 años, en la Plaza Serrezuela de Cartagena: “El torero español Luis Ríos Lozada “El Pinturero” llegó de polizón en un barco a Cartagena en busca de la gloria, y quiso repetir lo que una vez hizo en España. El 18 de diciembre de 1966 abordó el monomotor Piper Tripacer PA22, vestido con un traje de luces azul y plata, para lanzarse en paracaídas al ruedo de la Serrezuela. Se calzó unas botas de plomo para que ayudara a no ser desviado por los vientos, pero infortunadamente no le sirvió. La aeronave pasó por el cielo azul, y lanzó al vacío al osado lidiador, y todos allí vimos como las brisas decembrinas lo iban alejando de la Plaza. Momentos de expectativa y preocupación produjo en los aficionados reunidos allí, el hecho de que el torero se distanciaba de la plaza. La noticia fatal de la suerte del joven novillero se difundió unos minutos más tarde, cuando se conoció que había ahogado en el mar Caribe frente a las playas del Cabrero, debido a que el paracaídas le cayó encima. Rescatado por pescadores del lugar es remitido al Hospital Santa Clara. Los médicos no pudieron hacer nada, había fallecido por inmersión. La consternación en la Plaza fue total, ese día y el siguiente fueron días de luto colectivo en la ciudad. Esta historia del Pinturero, inspiró al maestro Enrique Grau para dibujar en su honor el cuadro, “La muerte del Pinturero”, quien lo ilustra en el aire con el paracaídas y a su lado unos querubines blancos. Igual inspiración tuvo el poeta nadaista Gonzalo Arango, quien compuso la letra de una canción que la tituló “El Pinturero” con música de Alex González, interpretada por Eliana. También Maria del Carmen Ríos Lozada, hermana del torero, escribió un libro de 50 páginas que tituló “Luis Ríos, el Pinturero, único torero paracaidista de la historia”.

El Pinturero fue enterrado en el cementerio de Manga de Cartagena. Sus restos fueron repatriados a Galicia en 1982, 16 años después de su muerte.”

Desde las nubes, El Pinturero, debe estarse preparando para ver las corridas y corralejas, de esa costumbre bellamente “bárbara” que heredamos de España.