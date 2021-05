¿El poder para qué?

Titulo la columna con esta frase de Darío Echandía, Presidente de la República por tres veces, sin haber sido elegido por voto popular. Se erigió en la conciencia moral y jurídica del liberalismo y del país, en los años de 1944. Esa frase hizo carrera en la época más difícil que vivió el país “época de la violencia en Colombia”. Al decir esta frase le llovieron rayos y centellas desde su propio partido, tildándolo de abúlico, frente al Conservatismo que amenazaba llegar al poder. Echandía tenía la razón. ¿Para qué el poder, si no se tenían los instrumentos legales para ejercerlo? El <poder> es organización, es modificar una conducta, así lo plantea Michel Foucault.

En el momento actual de zozobra y caos que vive el país se puede pensar que el Presidente Duque, ¿no cuenta con los instrumentos legales para evitar que los vándalos no destruyan al país? Claro que sí los tiene. Se vive un momento de grave conmoción interior. <Art 213 Constitución Nacional> que permite al Presidente tomar medidas de excepción, suspendiendo las leyes incompatibles con el <Estado de conmoción interior... etcetera>. Pero existen cientos de requisitos de orden procedimental que sería “inútil” pensar en el art 213 de CN. Dejemos al Presidente. Vamos al Fiscal, y al sector privado. ¿Podrían ser cómplices si no denuncian? Artículo 30 C. Penal.

Nadie denuncia, solamente “llanto y crujir de dientes” del sector privado y de la producción. Los organizadores del paro son terroristas, delinquen, están destrozando los bienes de producción, asesinan, incendian, impiden la libre movilidad, atentan y asesinan a la fuerza pública, llevan a la quiebra al país. Todas estas conductas están tipificadas en el Código Penal Colombiano. ¿Dónde están las agremiaciones que soportan y velan por sus asociados? Dónde está la ANDI, FENALCO, ACOPI, LAS CÁMARAS DE COMERCIO, FEDEMETAL, FEDEARROZ, FEDEPALMA, FEDEGAN, FEDECAFE etcetera. ¿Dónde están sus abogados? ¿Con el rabo entre las piernas? Olvidaron que existe un Código Penal Colombiano que prevé conductas punibles que tienen penas privativas de la libertad. Se les olvidó el Título III art. 19 a 33. Se les olvidó el Título XII Delitos contra la seguridad pública Art 340 a 367 Se les olvidó el delito de TERRORISMO Art 343. La Instigación para delinquir Art 348. Incendio Art 350. ¿Será que ... “el capital, como en Cuba, Venezuela, y tantas otras partes se defiende huyendo”? Con esta pregunta se me viene a la memoria la pérdida de Granada por los Árabes. La madre le dice a su hijo Boabill huyendo “Ahora lloras como niño lo que no supiste defender como hombre”.