¿En dónde está el Estado?

En el año de 1960 un santandereano, Jorge Ortiz Méndez, quien dirigía el Instituto de Fomento Algodonero tuvo la brillante idea de traer la palma de aceite a Colombia. Se escogieron cuatro regiones que se creyeron apropiadas: Puerto Wilches, Tumaco, los Llanos Orientales y Aracataca.

De las siembras de la palma aceitera surgen en Puerto Wilches tres extractoras: Monterrey, Brisas y Bucarelia. Ya en los años 80, viéndose el éxito de estas empresas que seguían comprándole tierras a los campesinos, a los que el Incora les había adjudicado tierras, pero que el dinero lo invertían en una tienda en Barranca y que al poco tiempo regresaban a Puerto Wilches quebrados.

Con Enrique Pérez, Gaspar Rueda y quien escribe este artículo, en el año 80 decidimos crear una cooperativa (Copalsa) con el objeto de importar semillas de palma de Malasia y levantar viveros. De ahí surgieron algunos que con habilidades comerciales se convirtieron en grandes palmicultores. Se crea La planta extractora Palmeras de Puerto Wilches S.A., que fue un ejemplo para el país, en donde se creía que la palma de aceite era un negocio de ricos.

El gran ausente en este proceso ha sido el Estado. Sin embargo, los cultivos de pequeños y grandes palmicultores siguieron extendiéndose a otros municipios como Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Yarima, El Carmen, Rionegro, Betulia, etc.

Fijando la atención en Puerto Wilches, con la mayor extensión sembrada en el país, es bueno señalar que en este municipio más de 14 mil trabajadores se dedican a las labores de la palma de aceite. Sin embargo, las cajas de compensación, pese a recibir durante muchos años los aportes de los empleadores, no tienen ningún centro recreacional para los trabajadores. De ahí que Wilches es una gran “cantina”.

La empresa Monterrey ha sido, por ausencia de planes del municipio, la única que construyó un barrio para sus trabajadores. Lo mismo que Urbanización Las Amintas, proyecto privado, refugio en las crecientes del río. Pasan administraciones con el transcurso de los años y a sus alcaldes no se les ve un proyecto de vivienda, teniendo que vivir las familias hacinadas. De ahí resultan “invasiones” de terrenos carentes de servicios básicos. La juventud tiene el peligro del microtráfico. Falta autoridad, el desgreño de la justicia es alarmante. Vanguardia en días pasados advirtió de posibles irregularidades en licitaciones a Proinco con 21 contratos que suman $7.500 millones y $10 mil millones para vías rurales, pero no se sabe su destino. La inversión millonaria en “Espolones” para defender la entrada del río en la zona de Pericos, también es materia de investigaciones. La justicia no actúa, una Fiscalía a donde acuden campesinos a denunciar abigeato de una vaca o de un búfalo, bienes de su subsistencia, y después la respuesta es que allí no existe ningún denuncio.

En Wilches hay trabajo, pero de ahí en adelante falta todo. Cómo extrañamos esos alcaldes que eran señores como Carlos Obregón, Lino Bohórquez, Hernán Camargo.