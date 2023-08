En el lugar equivocado

¿Habrá alguien en algún rincón del mundo en el que Odebrecht no haya metido la pezuña? Quienes no creían en el diablo ahí está.

Diderot, en un breve párrafo cuenta que “...Extraviado en un bosque durante la noche, no tengo nada más que una débil luz para guiarme. Aparece un desconocido que me dice: Amigo, apaga tu luz para encontrar con más facilidad tu camino.”

Es posible que las equivocaciones sean porque estamos buscando el camino guiados por una luz que no nos permite ver.

En Colombia, se dice que el empresario Euclides Torres, quien maneja un entramado infinito de empresas de servicio público, y de otro orden, ha patrocinado a Petro. ¿Es él quien debía ser Presidente de Colombia? Tiene tentáculos en España y otros países. Petro es un “filósofo”, mas no apto física ni mentalmente para desempeñar la presidencia de un país de regiones. Con desarrollos que van de la “edad de piedra” a la sofisticación empresarial de la modernidad y de asomos a la inteligencia artificial. De manera que por la “insania” de Petro y las habilidades del empresario ¿se escogería a don Euclides como designado? Es infinitamente más preparado que Francia Márquez.

Repito. Petro para mí es un “filósofo” mas no un buen Presidente.

Oigo uno de sus tantos “filosóficos” discursos, para no decir demagógicos, pero impracticables, pues no apaga ese pequeño candil del resentimiento que lo carcome. En el discurso al que me refiero, habla de la necesidad de sembrar maíz para salir de la sangría que significa la importación de ese cereal. Aquí lo podemos producir con juicio. Pero Petro, como filósofo, no sabe de las prácticas de siembra y de los “pasillos oscuros” de ese cereal. Virgilio Barco Vargas siendo ministro, propuso esa misma inquietud. Metió al país en la fiebre de sembrar “maiz opaco” que nuestros mercados no conocían. Entonces las bodegas del IFA, se abarrotaron sin que nadie lo comprara, con la consecuente quiebra de los cultivadores. Como “filosofía” puede ser bueno, pero en la práctica meter al pequeño agricultor de zonas de ladera, sin motocultores, sin vías, sin mercadeo, pensando en el consumo, sabiendo que “no solo de pan vive el hombre”, es absurdo. Petro, siempre en filosóficas propuestas carentes de realidad económica, como acabar la EPS Sura, Sanitas Compensar, y a la Federación de Cafeteros. Le asombra al país que Petro ordene darle dinero a los atracadores, y que no asista a las reuniones programadas.