En la ciudad que habité

Walther Benjamín decía que “Habitar una ciudad es dejar huella”. En la tercera mesa de la esquina en la Triada en Bucaramanga, tomábamos café. Discutíamos de política, de todo y de nada. Eso es habitar una ciudad. Tener amigos para perder el tiempo. Una ciudad en donde no se tenía miedo a la oscuridad. Hoy me dicen que se debe mirar de soslayo. Tomar un taxi en el último momento y burlar al perseguidor. Ayer alguien pasó a mi lado y me dijo “...buenos días”. Fue como si me hubiese gritado “manos arriba”. Corrí hasta que llegué al apartamento, y en el sofá con la lengua afuera me eché a reír. Luego, recuerdos de una noche. Estudiantes en Bogotá, saliendo de Lucha Libre, dos malandrines navaja en mano nos atracan. “...Hermano este tiene hernia”, me encuentra en la relojera escondido el reloj. Fue un grito de guerra. Puñetazo va y viene y corren calle abajo. ¡Cojánlos, cojánlos! Se esfumaron como fantasmas en la noche. ¿Serían fantasmas?

Hugo Boxel, un abogado amigo de Baruj Spinoza, el filósofo holandés, lo sorprende con una pregunta insólita: “...¿ cree UD en duendes, fantasmas, o espíritus? El filósofo Spinoza lo encara y le pide que diga cuál es la razón para creer en fantasmas. Este contesta que la parte de la atmósfera no puede estar vacía, está llena de espíritus y le aclaró que existen fantasmas de todo género, menos del sexo femenino. Tenía razón el abogado, en verdad solamente hay brujas.

Emborronar cuartillas en este momento, sin mencionar a Petro es tan indelicado como pasar por alto y no atender a un “yerno con ideas”. El reconocimiento que el hermano de Petro hace de haber visitado las cárceles con Juan Danilo Rueda, para conseguir votos, podrá no ser un delito, pues fueron promesas, ilusiones en el aire para ser cumplidas por otro, y que podían creerse o no. Recordemos el aforismo latino “,..nullum crimen nulla poena sine lege” No hay crimen, ni hay pena sin ley. El asunto puede ir más allá de la ley. Según Fernando Petro, quienes estaban en la cárcel cumplieron, pusieron los votos y dieron la plata. Se perdió la plata. ¿Podrán cumplir?. Estando fuera de la ley los arreglos son otros.

Jhon Kennedy en la invasión a Bahía Cochinos, en la que había prometido a la mafia cubana ir hasta el final, en la mitad de combate, por la muerte de un piloto americano, retira el apoyo aéreo y fracasa la invasión. La mafia lo asesina y el asesino es liquidado también. Robert Kennedy, su hermano Fiscal General también muere asesinado. Increíble que no supieran lo que les podía suceder, si eran hijos de un hombre que sabía de las leyes de la “Omerta”