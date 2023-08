Entierros y desentierros

En esas nos la hemos pasado los colombianos. Para gobernar hemos ensayado de todo. Comencemos por el grito de independencia. No fue un grito sino un ruego al señor Virrey Amar y Borbón. Sin ser irreverente, el acta de independencia es casi un chiste. Se le pide a Fernando VII que si quiere gobernarnos, se traslade con peluca y todo a la América ya que ‘Pepe Botellas’, hermano de Napoleón, no lo quería ver. Don Amar y Borbón decide irse. Ofendida la pareja sale con sus corotos por el camino a Honda, escoltada por un numeroso grupo de señoras que con no pocas lágrimas y suspiros les dan la despedida. No fue sino que salieran, para que estuviésemos divididos entre Centralistas y Federalistas. Así, entre risas y lágrimas nos hemos pasado la vida. Nueve guerras civiles y millones de muertos. 204 años ensayando la maneras de gobernarnos desde la amañadora y soñada planicie bogotana de múltiples colores y gélidas noches, tierra a la que todos se agarran, como gatos idos en reversa.

Lo dice Gonzalo España en el “País que se hizo a tiros” citando a Joaquín Quijano, las guerras civiles “ ...eran las únicas industrias de carácter nacional y popular” . Se refiere Gonzalo España a “una obsesión de hacer de la colombiana una sociedad cerrada y conventual” y en otro momento, el más “extravagante y disociador de los federalismos” (CN del 63).

Hablar de Federalismo puede resultar hoy extravagante, viendo los resultados históricos de 1863 que resultaron en guerritas internas. El General Mosquera se llenó de cólera y mandó al carajo esa Constitución para “ángeles” sabido que éramos unos “escorpiones”. Pasó el tiempo entre abrazos, unas veces, y otras a tiros entre borrachos en el congreso. Hasta que apareció una feliz idea en 1991, hacer otra CN que es en realidad una copia de la más exitosa del mundo, la de los EEUU.

Ese mundo de regiones no se podía gobernar de otra manera. La espantosa guerra de secesión así lo señaló. Pensar que un texano se parezca a un virginiano es como afirmar de manera loca que un pastuso piensa como un cartagenero. Que se creen las regiones administrativas de autonomía y patrimonio propio, sin que desde Bogotá enreden al país en que el metro debe ser subterráneo o elevado, qué nos importa a los cucuteños o a los bumangueses.

Enredado Petro en dineros raros, líos familiares, en fin un desgobierno agobiante y soñando liderar el mundo. Ya que se le apareció Carlos González, del Partido Verde, que organice con los nuevos gobernadores el tema de las regiones.