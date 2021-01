Entre zarzas y amapolas

Ante la muerte no tengo nada que decir, pero ante la vida sí. Tal vez fue en el año de 1951, en el Liceo de las Señoritas Sarmiento Velázquez que conocí a Alejandro Galvis Ramírez. Era muy alto para su edad. Sus largas piernas no le cabían en el pupitre. Las clases se dictaban por separado. La señorita Lola a los varones y su hermana a las niñas. El Liceo se creó por razones que hoy pueden parecer absurdos, entre absurdos se formó el país. Las Sarmiento, por ser liberales, fueron retiradas de los establecimientos públicos en donde eran maestras. Mi padre era fundador de la Logia Renovación y un hermano de logia le insinuó que me matriculara en el aquel liceo de pedagogía Pestalociana. De ahí el pensum del Liceo. Urbanidad y aseo, música y canto, dictada por doña Paca y su marido virtuoso del violín.

Vamos al cuento. A Alejandro, lo descrestaba con las exageraciones de las lejanías del campo en donde yo vivía, (hoy el Colegio INEM) y lo invité a montar en potros cerreros y a ver ordeñar vacas. Le pareció fantástico y escapamos del colegio un medio día tomando el bus de La Pedregosa. La emoción del escape nos hizo reír durante todo el viaje. Mi madre se espantó al vernos llegar y me preguntó quién era el que me acompañaba. “...Voy a llamar a su mamá, que debe estar angustiada...”, dijo. Oí que al otro lado de la línea alguien decía. “...Oigo como una fiesta”. Mi madre le explicó que al lado de la finca estaban las antenas de Radio Bucaramanga que interferían las líneas.

Alejandro estaba ya en el establo tirándole la cola a las vacas y correteando los terneros y embadurnado de estiércol hasta las narices. Mi padre que no sabía quién era le dijo: “...Chinito no moleste que están ordeñando”. Alejandro se le acercó a mi padre y le dijo que le regalara un ternero. Le pareció simpático. “... Se lo regalo si se lo lleva a pie hasta su casa”. Dicho y hecho. Escogió uno y lo amarramos con un lazo y de ahí fue un tire y empuje por la carretera, hasta que después de una hora apareció mi padre con la camioneta. “Se ganó el premio, vamos para su casa”.

De estos recuerdos de la niñez he visto que las luchas de Alejandro vienen de su genética. En medio de los avatares de la violencia política, y posterior las del narcotráfico, Alejandro Galvis Ramírez, logra conformar de las dificultades una gran empresa periodística. Un periodismo es de infinitos lectores. Cada uno interpreta diferente. Es un camino que difícilmente sabemos a dónde nos conduce. Camino sin señales seguras en donde hay que improvisar en muchas cosas. Unas veces habrá que sembrar zarzas y en otras amapolas y rosas de labranza. Paz en su tumba.