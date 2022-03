Gloria y naufragio de un coloso

Titulo este artículo de la misma manera que Guillermo Sierra Barreneche lo hizo con su magnífico libro sobre el nacimiento y muerte de la empresa naviera más grande del país: la Flota Mercante Grancolombiana.

No pretendo relatar aquí su obra, sino resaltar cómo vino a llenar un vacío histórico del país y de las repúblicas Venezuela y Ecuador con las que se creó la Flota Grancolombiana. Pienso que los tres presidentes que forjaron este sueño, Alberto Lleras Camargo de Colombia, Rómulo Betancourt de Venezuela y José María Velazco Ibarra del Ecuador, desde el más allá, deben estar brindando por la edición del libro.

Bien escrito, en magnifica edición y con valentía, este oficial naval se atreve a criticar la clase política de estos tres países. Todos son una misma cosa: iguales de corruptos. También señala a los propios operadores de las naves, muchos de ellos solidarios con la corrupción e incompetentes y cobardes ante el naufragio de las naves. Hubo muchos héroes durante la navegación por los mares del mundo, como el santandereano Álvaro Díaz Sarmiento, quien dirigió los destinos de la Flota Mercante por muchos años, cuando las sales del mar no habían corrompido ni los cascos de los barcos ni la conciencia de sus dirigentes, quienes vieron en la flota un gran fortín para sus apetitos burocráticos. Siempre se ha dicho que la inteligencia no es medible, pues tiene infinitas formas. Muchos de los que llegaron a los cargos directivos fueron personas de increíble inteligencia, pero la inteligencia tiene también su grado de maldad. Se sorprenderá usted cuando al pasar las páginas encuentre que por la flota pasaron directivos de los que se creyó eran inteligentísimas figuras, pero terminaron siendo verdaderos torpedos que la hundieron. Algo que me arrugó el alma fue saber que, con cada grano de café, sudor de nuestros campesinos, se formó la Flota Grancolombiana. Y esta luego se diluyó en un mar de babas de politiqueros y burócratas.

Finalizo diciendo que a Guillermo Sierra Barreneche lo conozco desde toda la vida, como un hombre inteligente, de temperamento equilibrado y justo. Compañero del colegio en el bachillerato, luego nos enrolamos en la Escuela Naval, cada uno tenía su destino marcado. El surgió como un gran navegante y yo tomé otros rumbos. La llegada de su libro a la historia en América Latina es de un valor incalculable.

De este tema a Rodolfo Hernández le he oído decir que, si es presidente, buscará con ayuda internacional crear una nueva Flota Mercante, que satisfaga las necesidades de nuestros dos mares. Confiamos en que lo logre.