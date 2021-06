¡América Latina está harta de revoluciones...! Es el grito que se oye en todos los países, que han sufrido por años copia vulgar de la revolución soviética. Trasladada de las gélidas oficinas de Vladimir Ulianof “Lenin”, a las ardientes playas caribeñas de Cuba. Ángel María Castro, el terrateniente de cañaduzales más grande de América, gallego español, jamás pensó que sus hijos Fidel y Raúl Castro llegarían a ser esa pareja de alacranes, que ahogarían en sangre lo que a él le costó trabajo, sudor y brega. Se une a ellos un trotamundos argentino, el Che Guevara, médico, que en Cuba silenció a bala el pensamiento disidente. La idea Marxisto-leninista se expande por selvas, cañaduzales, cafetos, trigales, vuelo silencioso de cóndores y flautas. Cae el estaño, el cobre, las torres petroleras venezolanas y en sangre se escribió “Las venas Abiertas de América Latina”. Existe un símil, que a la vez es una paradoja de la historia.

La revolución francesa no caerá en olvidos, no por sus logros políticos, sino por la crueldad y sadismo. El médico Guillot, inventa la guillotina, una máquina para causar la muerte y el espanto. El Che también estudió medicina y él mismo fue un aparato de muerte. Hoy los jóvenes marchan a favor de la libertad sexual, (LGTBI) con la figura del Che en el pecho. No saben que este sadomasoquista que los inspira, con Fidel, masacró en las cárceles a los “maricas” o los envío en balsas a la inmensidad del mar sin velas y sin viento. Que ignorancia y que olvido. Inventor del “foquismo” en Latinoamérica, “...cada país un Viet Nam”. En Colombia nos penetraron ideológicamente hasta el fondo. Ya no somos barrios sino “comunas”. En cada “comuna” vándalos sembrando terror. En el ejercicio del Derecho, la profesión más liberal, somos “colectivos”.

Todo se repite en la historia. Tiempos de anarquía en Francia. Napoleón que estaba en Egipto enviado allí por el “El Directorio” después de derrotar a los Mamelucos, conociendo la anarquía que vivía Francia y el país en ruina, decide regresar sorpresivamente, quebrantando la prohibición de “atracar” los barcos que venían de Oriente. Después de sabios artilugios políticos toma el poder. Hoy en Colombia, los medios y las organizaciones gremiales y políticas, piden: Los 10 mil muertos del Covid, generados por los tumultos y la incitación al desorden, auspiciados por Cadena el Presidente de Fecode y Petro, quienes como si fuesen Robespierre de la revolución francesa, ameritan de los tribunales internacionales, y la Justicia Colombiana, investigaciones por crímenes de “lesa humanidad”.