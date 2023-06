Hombres embarazados

Según los informes de las Naciones Unidas, la población mundial hoy es de 8.039 millones. El crecimiento de la población en los últimos días fue de 192 mil personas y han muerto 99 mil. La población mundial este año ha crecido en 31 millones de personas. Han nacido 62 millones y muerto 31 millones. El crecimiento resulta del fracaso de los planes de control natal y los embarazos no programados. Otros embarazos toman la característica de “insólitos”, sin que con seriedad se pueda constatar si esos accidentes fueron ciertos. Ver para contar. Unas castas monjitas de un convento resultaron embarazadas. De la investigación se pudo concluir que aguas arriba de la quebrada donde ellas tomaban baños, existía también un seminario para jóvenes aspirantes a sacerdotes. Los seminaristas, aguas arriba, acostumbraban zambullirse en las aguas de esa quebrada. No existe un ser vivo que nade más rápido y lejos, eludiendo peligros, que un espermatozoide. Se sabe de otras jóvenes que se embarazaron al bañarse en una piscina pública y otra por haberse colocado el traje de baño de una amiga casada, cuyo hijo resultó con el ADN idéntico al del marido de la amiga aquella. Pero lo que más me ha sorprendido fue la noticia de Sánchez Cristo en la W, en la mañana del viernes. Extra, extra noticia de último minuto. La Academia de Ciencias Médicas de E.U. confirma el embarazo de una joven de 18 años, debido a un milagroso y travieso “ventarrón”. Al principio creí era el alias del fulano, pero no. A la muchachita la entrevistaron y ella contó que estando en su cama sintió en la madrugada un delicioso “ventarrón”, que piernas arriba se le encaminó por “sus óptimas partes”. Fue tal la dicha por el milagroso embarazo, que los abuelos a su nieto en la pila bautismal lo pusieron “ventarrón”. Caso idéntico sucedió en Puerto Wilches. A la hija de Carmelita Sabaleta le comenzó a crecer la barriguita y las vecinas le aconsejaron que la llevará donde Eneas el brujo del Pedral. Allá la llevó. Eneas muy serio le dijo a Carmelita que no se preocupara, a la niña le echaron huevos de “babilla”, y que en nueve meses la niña estaría curada. Así fue, nace un muchachito. Los vecinos lo bautizaron por siempre “babilla”. Hoy es el mejor jugador de pelota de la cuadra y la felicidad de todos.

Lo sorprendente es que el mundo parece tocar a su fin por lo embarazos accidentales y además de eso los hombres hoy día resultan embarazados. La sorpresa mayor la recibí ayer por el Wp de un amigo muy metido en temas políticos, me escribió “Petro y Rodolfo embarazados” ¿Cómo así? Era cierto. Pactaron la presidencia para el uno y la gobernación para el otro. Fue la delicia y alegría de un de “ventarrón”, lo pactado se fue pierna arriba. Pero, como los embarazos políticos generalmente se complican, parece que toca con “cesárea”, es decir, abriendo la maleta. Ahora bien, la maleta se perdió y el único que sabía dónde estaba se fue sin despedirse, entonces el embarazo se complicó aún más. ¿Dónde estará la “bolita”? La Gobernación por ahora parece ser del General Díaz. Sin embargo, Fernando Vargas gran prestidigitador se cree triunfador y extrae de la manga de su saco unos ases del naipe de Mercosur, que le prestó Petro. Es decir tenemos hoy cuatro “embarazos insólitos”.