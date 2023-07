No voy a meterme en los oscuros laberintos de la semiótica, la ortología, los sintagmas, etc, pues doctores tienen la que sabemos. Simplemente considero que se oye bien y es correcto decir “la alcalde” y no “la alcaldesa”. Me parece horrible decir la jueza.

Ahora que “todo lo quieren reformar para no reformar nada” y por esnobismo inclusivista de género dicen el toro y la tora. Así advertía Don Quijote a Sancho “... El trigo no tiene triga, la rana no tiene rano, ni gobernantes y gobernantas, el trono no tiene trona...”. Y peor ese “asistentes” y “asistentas”, me suena pedante y como guitarra destemplada. Se dice que es por no dejar a fuera a las “señoritas”. Las señoritas no se deberán jamás quedar por fuera. Eso decía una vecina, que en la cuadra sentaba cátedra. “...Señorita que se quede fuera de la casa, en la mañana se le dirá señora”.

De acuerdo a disposiciones legales el 50 % de los cargos públicos deben ocuparlo mujeres. Así, las fuerzas armadas deben estar en esa proporción conformadas por “soldadas”. Un guerrillero por muy criminal que sea, no creo se atreva a dispararle a una mujer. Además se consigue la paz y el “sosiego doméstico”, pues mientras van como “soldadas” al combate, en la casa reinaría la paz, y el marido aprendería lo duro de las labores domésticas.

En la aspiración a alcaldes en el país hay un alto porcentaje de mujeres. La mujer tiene una disposición natural al orden, al ahorro, a la limpieza y a la honestidad. En Bucaramanga, capital del oriente colombiano, aspira por firmas Consuelo Ordóñez, inteligente profesional que ha dejado huella positiva en todos los cargos que ha ocupado. Y quienes la conocemos por sus logros, creemos que ese aire femenino le cae bien a la ciudad. Volver a ser la ciudad próspera, bonita y segura. Pasaríamos la página vergonzosa de alcaldías de desfalcos y puñetazos.

También en Zapatoca dos mujeres profesionales, Magnolia Díaz que quiere ensayar, y Diana Prada, que quiere repetir y quién lo hizo muy bien en su mandato. Ambas tienen el compromiso de impulsar la ampliación y pavimentación de la vieja carretera del petróleo Zapatoca al Socorro y ampliación de la red de acueducto de la quebrada “la perdida, la ramera o la putana” llamada así según la región que atraviesa.

En Puerto Wilches, aspira a la alcaldía Astrid Ramírez, nacida en el kilómetro 16. Estación férrea de otrora, en la que se oye en las noches el crepitar de un tren fantasma que murió hace años. Ella nos cuenta que se fue a los E.U. en donde estudió, y se casó con un “gringo”. Vuelve a su tierra hoy, a luchar por la gente que la recuerda cuando partió un día con su pequeño morral repleto de ilusiones. Astrid, va por firmas y en las encuestas aparece como ganadora. Los problemas para resolver en Puerto Wilches son infinitos. Si logra que el ministerio una la antigua red férrea Puerto .Wilches - García Cadena (13k) con la red férrea nacional, pasará a la historia. Que gobiernen las mujeres, como en la bella novela “El País de la Canela” de William Ospina, donde las amazonas gobernaban.