La muerte de la globalización

Es innegable el parecido de la política al “balonpie”. Se debe tener cintura y de la buena. Como la tenía “Garrincha” eso lo sabemos los viejos, cuando el fútbol era más inspiración que reglas rígidas.

La política es así, tener buena cintura. Es lo que está pasando en este momento en el mundo y a lo cual no nos escapamos en Colombia. Se derrumbó de un momento a otro la “globalización”. Sucedió en el foro de Davos en Suiza, en enero de este año. Cada país cogió las de “villa Diego”. E.U., según vemos, deja de pensar en China. Los empresarios que trastearon con equipos y ejecutivos hoy ven que los chinos no son confiables, que están muy lejos y que la lejanía lo encarece todo. Los “gringos” voltean los ojos hacia México y Centro América. Endurecen la política frente a Maduro. Y frente a Colombia, a pesar de Petro, el Secretario de EU Antony Blinkn, pide la extradición de Piedad Córdoba, por vínculos con el narcotráfico. No quiero posar aquí de experto en política internacional. Pero el astuto zorro como lo es Petro, debe saberse asomar al profundo aljibe, en el que puede ahogarse si cae en la tentación de meter las narices en las aguas de espejo que son las de la droga. Negocio que a esos niveles es de mafias casi intocables. Petro piensa “estatificar” todo lo que tenga que ver con el capital privado, y legalizar los pequeños cultivos de la coca. “Error” decía mi profesor de civil Coral Velazco, magistrado de la Corte Suprema, mientras sacaba su pañuelo del bolsillo de su saco, aspirando algo que no sabíamos si era rapé o Coca. Cogía el ritmo de un Ford 28 potencializado y viajaba por el código civil como si él hubiese participado en su redacción.

Ojo. Recordemos: “Los enemigos de mis amigos son mis enemigos”.

Adenda: El Agrónomo Jorge Calderón, quien hizo investigaciones en varias Universidades de EU sobre temas de genética de las plantas, me dice: “aconseje que se siembre cacao a alturas, de 1.800 a 2.000 msnm, y conservar sombrío le dará gran aroma y suavidad”.