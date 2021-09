“Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea por el peso de la dádiva, sino por el de la misericordia”. Consejos para la gobernanza. Don Quijote de la Mancha. 1605. Miguel de Cervantes Saavedra

Quizás en el tema que voy a tratar sobre una pregunta que inquieta a los santandereanos, pareciera que la máxima del Quijote estuviera fuera de contexto. Pero no, los conceptos de la justicia caben en la generalidad de los temas, pues en donde no hay justicia, nada es ético ni viable. ¿Es justo el tratamiento que el poder Ejecutivo y el Legislativo le han dado a Santander en el tema de vías? No es justo, ni Ético. No puede entenderse que a la vía Yuma, vía de cuatro carriles y el puente Guillermo Gaviria, que conectan el Occidente y el Oriente Colombiano, (27 kilómetros) le falten 6 k de pavimento, impasables lodazales, para unirse a la Ruta del Sol. Esos 6 kilómetros son los causantes de que el muelle de Navelena sobre el Magdalena, el de mayor bodegaje y más moderno de América del Sur, tenga una utilización apenas del 10 %. A este tema debe agregarse que el muelle de Barrancabermeja, Impala, como el Supermuelle de Navelena tiene dificultades de embarque en el verano. La solución está en el muelle de Puerto Wilches que tiene un canal natural navegable en toda época por la entrada de las aguas del Río Sogamoso. También debe rehacerse la antigua vía férrea García Cadena- Puerto Wilches, ( 13 kilometros), con lo cual el Departamento de Santander quedaría conectado a la red férrea nacional hacia la costa y el centro del país.

Prosantander que lidera el inteligente y acucioso santandereano Juan Pablo Remolina Pulido, ha tratado por todos los medios para que ese increíble y absurdo “tapón” de 6 kilómetros de la vía Yuma, se pavimente, y que el muelle alterno de Puerto Wilches se una en un tramo de 13 kilómetros con el ferrocarril a la costa, que el presidente Uribe puso en funcionamiento con una moderna red férrea. Es un diálogo de sordos. Nadie le tiende la mano a Santander y su clase política solamente aparece en las noticias por las apropiaciones indebidas de su presupuesto.