Vivo en el campo. El silencio es total con excepción del graznido de alguna guacharacas, que en la mañana alborotan comiendo frutos de arayanes maduros hasta que el sol pleno las hace silenciar. Nuestra casa de teja y barro, tiene ventanas muy grandes que dan a un corredor amplio con pilares redondos de madera. La gente la identifica como “la casa de los Pilares” En el corredor que llamamos “la ronda” es por donde pasan las bestias con la carga. Las ventanas quedaron hacia un barranco de color rojizo y sobresalen algunas raíces de árboles. Las ventanas de madera de roble con barrotes de hierro permiten mirar la serranía azul de los que fueron temibles Yariguíes. Sin embargo mi lugar preferido es una de las ventanas de la “Ronda” por donde miro en las mañanas hacia el barranco rojizo. Un día sin que los perros lo advirtieran, vi un hombre viejo sostenido de los hierros de la ventana. Me miraba fijamente con sus ojos hundidos en silencio.... – Señor, dijo- vengo buscándolo desde hace muchos años. Adonde llego usted ya se ha ido - No recuerdo cuál fue mi respuesta. Sus manos no se desprendían de los barrotes y con su dedo renegrido de una uña larga y curvada me señaló la cafetera que estaba sobre la mesa. Serví café y le largué la taza sin acercarme demasiado a la ventana. Pude ver que su ropa era sucia y desgastada y terciado un “zurrón” de cuero donde en el campo la gente porta tenaza, martillo, grapas, tabacos y un pequeño puñal por si las moscas. – Buen café dijo, e hizo un buche con el saldo.

- ¿No se acuerda de mí?-

No lo recuerdo, pero ahora creo haberlo visto en alguna parte. ¿Qué se le ofrece?

– Pagarle – dijo. Yo maté al Capitán de la Draga China en Puerto Wilches. Y usted me defendió en el juzgado Superior de Magangué. Convenció al jurado, y me declaró Inocente. Algunos del público lloraron, yo también.-

Ya recuerdo, en el Bar El Navegante. Más de 30 años tal vez.

- Si, el Capitán borracho pateaba a una mujer en el bar. No estábamos sino los tres, los de la Orquesta Playa Blanca se habían ido. Me paré a defenderla y se me encaró con una botella despicada en la mano. Le partí el pecho con el cuchillo. Abrió los brazos y se desplomó. Después he matado otros pero no me he dejado pillar. Me fui a las minas de oro de Cerro Azul, por allá me escondo y guaquéo –

Tiró una bolsita pequeña que dio a la mitad de la habitación. Fui a recogerla y cuando miré a la ventana el hombre del Navegante ya no estaba.