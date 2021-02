Muchas veces he oído la pegajosa letra de esa canción. La vida es un carnaval. Alguien comparaba la época de carnaval con los héroes de Walhalla... se destrozaban en pedazos a golpes y en los carnavales bailan todos en las en las calles, con sus miembros sanos. Así parece ser la vida. El origen del carnaval no tiene memoria. Lo que sí tiene memoria es quien atemperó su lascivia. El Papa Gelacio I, en su afán de cristianizar la Lupercalia, fiesta pagana en Roma, estableció el 14 de febrero como el día de San Valentín, dando pie así al día de los enamorados. Dicen las crónicas, que hombres jóvenes ebrios recorrían suburbios azotando mujeres que encontraban en las calles, con el miembro viril disecado de un toro. Las jóvenes colocaban en cajas su ropa interior usada y la rifaban, quien acertara el número, ejecutaba el acto carnal delante de todos, convirtiéndose en frenesí orgiástico incontrolable. De ahí que el Papa interviniera izando el estandarte de San Valentín. Esto no se vivía solamente en Roma sino en el mundo occidental, que todavía lo demuestra el crecimiento de la natalidad después de los carnavales. Me hallé a unos carnavales en Barranquilla. Había muerto Joselito Carnaval. Pasó la “bullaranga” y la alegría. Me asomé a la ventana de mi habitación y vi barrenderos con escobas limpiando lo que había dejado la alegría. Las escobas se copaban con mugre y se notaba su desgaste contra el pavimento de las calles. El carnaval, una demostración del mundo que se desgasta eternamente y se renueva. Nueve meses después las mujeres parirán en mayor número y los niños serán siempre niños. A la pandemia no le ha faltado carnaval. Los irresponsables no pueden ceder a la necesidad de alegría y desafían el contagio y la muerte. Algo muy parecido al carnaval es la política. Ya se preparan “mangualas” reuniones, propuestas, ofertas para repartirse el ponqué. En Santander hay un fenómeno. Por primera vez después de una gran tragedia, la muerte de Luis Carlos Galán, un candidato se lanza a la Presidencia. Rodolfo Hernández, solo, sin alianzas, contra todos, como el llanero solitario. Con el eslogan: “No robar, no mentir, no traicionar, no impunidad”. “A los generales les quito las chequeras, la primera al Ministerio de la Defensa, son 500 mil personas sentadas, todos gordos, delante 100 mil escritorios, defendiendo la seguridad de los colombianos”. ¿Se le vendrá el mundo encima? Es posible. Pero tiene ventajas. No está en la manguala. Es viejo y los viejos somos sabios y nos quieren los jóvenes. Ha trabajado toda la vida y ha producido. Frentero como santandereano. Tiene claro que el país se desarrolla, si rompemos el aislamiento del oriente Colombiano. Un consejo, sea como Duque, no se arreche.