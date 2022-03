“Durante la más larga de las edades de la humanidad no hubo cosa más terrible que sentirse aislado. Estar solo, no obedecer, ni dominar, no era placer sino castigo.” Nietzsche.

“Las viudas del poder”. Ese “instinto rebaño” que tiene la humanidad de seguir como corderos, a quien va adelante en la búsqueda del poder. El instinto “rebaño” impulsa a la masa. Quien va a un espectáculo lo hace llamado por las aglomeraciones que ve en las taquillas o por los anuncios de los publicistas. En política suele llamarse “las viudas del poder” es casi un imperativo. En el momento en el que se inventaron en los procesos electorales las “primeras y segundas vueltas” este fenómeno de las “viudas del poder” se convirtió en una carrera de velocidad asombrosa, como los bólidos de los circuitos de motociclismo. En este experimento político nuestro, el fenómeno de las “viudas del poder” llegó a la locura y la irreflexión.

Unos corrieron aterrorizados tras de Fico Gutiérrez, al ver que sus bolsillos repletos, en negociados turbios podían de pronto quedar vacíos, otros por falta de reflexión y análisis, sin observar bien el panorama político, contagiados por el fenómeno “rebaño” corrieron angustiados tras él que parecía segundo, sin analizar que varios candidatos entre otros - Rodolfo y Zuluaga- no se inscribieron. Zuluaga, como viuda del poder se apresuró a a meterse entre las faldas de Fico, antes de quedarse por fuera. No me atrevo a decir que fue una manguala entre paisas. A Uribe, lo considero. Ha caído en la telaraña de la justicia de la que ojalá, como lo dijo el Quijote, “...que aquella no se incline por la dádiva...” No pensó con sentido político. El filo de una espada oculta tras el ropaje de una toga lo amenaza con ser huésped de una cárcel. Todo lo que piense hoy Uribe tiene “un sabor a ceniza”.

¿Dónde está Rodolfo? Después de hablar con el Papa, y de hablar con la cúpula española, está de regreso a Colombia. Fui uno de los que lo criticó por ir a hablar de segundo a Roma. Su respuesta me sorprendió. “Recuerde la ranchera que cantamos... no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar.” Así fue, al Papa le encantó ese santandereano que habla duro y pisa recio. Que le va a quitar las chequeras a los corruptos, a disminuir el gasto, a mejorar el empleo, a devolver la seguridad, y defender la propiedada privada. ¿De dónde sacará los votos? En las estadísticas antes de “las viudas” era segundo. Hoy es primero con los más de 30 millones de abstencionistas que votarán por él.