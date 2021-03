Los bomberos gordos

Hecho “insólito-simpático”. ¿Demandar a nuestro exalcalde Rodolfo, por haber llamado “gordos” al cuerpo de bomberos? “... No se suben a una banqueta menos a una escalera”. Deberían estar agradecidos. Ahora disque acompañan al Alcalde Cárdenas en sus rondas por los barrios a constatar quién está tomando alcohol. ¿Qué es lo que tienen en esa mesa? ... Agua señor Alcalde. Muestre a ver la pruebo. ¡Queda decomisada! ¿Por qué? ¡Por mentiroso! Quieren arruinar con demandas a Rodolfo si es el único personaje original que tenemos los santandereanos. Los generales van a cambiar los uniformes policiales verdes por azules. Deben haberle metido el acelerador, antes de que Rodolfo resulte presidente y les quite las chequeras. Pero bien. Esto de las cosas insólitas no deja de suceder en este país. El exmagistrado Bustos, expresidente de la severísima Corte Suprema de Justicia, buscado por sabuesos de la Interpol, de la CIA de la DEA, la Inteligencia Israelita, los Iraníes, y de haberse ido sin apagar las luces de su despacho, pasa por todos los cordones de seguridad de los aeropuertos, de los portones blindados, de los ascensores con cámaras... llega. En la Corte le dicen que vuelva porque no existe ninguna solicitud ni se sabe para qué lo menestan. ¿... Un hombre que al caminar deja un exquisito aroma de “propina” y nadie lo ve? Una paradoja. El símbolo de la justicia es una mujer ciega, con espada y bordes amellados, y una balanza tan “arreglada” como la de don Angarita el de Pedro el Escamoso en Codabas. De paradojas está lleno el mundo. La majestuosa estatua de la libertad en New York se divisa a lo lejos como un símbolo, y a sus pies en la isla de la Libertad existe una tenebrosa prisión a donde van los que no han cometido ningún delito, los emigrantes. Entre llantos y risas nos pasamos la vida. Nuestra deuda externa viene desde la época de nuestras ideas libertarias. Bolívar encarga a Miguel Antonio Zea tramitar con los ingleses un empréstito para comprar armas, dentro de ellas la más potente de todas, una “Imprenta”. De ahí el “Diario del Orinoco”. Zea llega a la cita con los banqueros en una espléndida carroza tirada por 40 caballos, que producen en el galope tanto ruido como una locomotora del ferrocarril de Wilches. Desciende del coche portando un espadín con la punta envenenada, y empuñadura de diamantes y esmeraldas, una casaca militar ribeteada con hilos de plata y oro, botas de cuero de serpiente “güio” de las riberas del Orinoco, y una peluca empolvada de blanquísima “canabis” hindú. El más grande empréstito va a las arcas de Zea. Se confirma el dicho “un buen ladrón debe parecer honrado”. Todavía no hemos podido pagar el empréstito.