Existe una sentencia que siempre me ha conmovido desde que la leí. No es de un filósofo, sino de una cantante, Juste Dion. Dice: El porvenir es de Dios, pero el pasado es de la historia. Dios ya no puede influir en la historia, en cambio el hombre aún puede escribirla y transfigurarla.

El 2020 parecía ser un año maravilloso. Los adelantos de la ciencia vaticinaban que esto iba a ser cierto. Pero aparece el infortunio, la pandemia. Ni siquiera prevista por los “gurúes”, aquellos seres que por sus estudios y perfección se han acercado a Dios.

Acudo con frecuencia a Buda. Esa deliciosa manera suya de mover el mundo sin hacer nada. Sentado y con muchos kilos de más, lo hacía caminar todo. Dijo, “solo hay un tiempo esencial para despertar, y ese tiempo es ahora”.

Ese maldito deseo de poseer, poseer y poseer es lo que nos ha llevado al sufrimiento. Unos, hurgando con un palito en las basuras de las ciudades. Otros convocados, sin necesidad, o necesitados, recorren las ciudades del mundo destruyéndolo todo con piedras, para que no quede piedra sobre piedra. Frustración crónica, que resulta del estímulo de algún “mesías loco”, que de cuando en vez aparece en los pueblos, ofertando odio, sueños y esperanzas.

Yuval Harari, el filósofo judío, “gurú” de la modernidad, en sus libros que están acercándose en número de ediciones a la Biblia y al Quijote, dice que la revolución tecnológica es el tema indiscutible del siglo XXl. En su libro Homo Deus: breve historia del mañana, afirma que esta revolución tecnológica pondrá al mundo de cabeza como la Revolución Francesa. En una entrevista con Ton Biyeu sostiene que pasaremos unos años difíciles hasta que nos acostumbremos a un mundo feliz de inteligencia artificial. Grandes perturbaciones cada 10 años, prevé Harary, la mayor será en el 2045. La razón está en que tenemos demasiada información y no sabemos cómo entenderla. Las cuatro razones de las grandes perturbaciones las resume.

1 ) Nadie sabe cómo va a ser el mercado laboral en 2040. 2 ) No viviremos en casas sólidas de piedra sino en carpas ambulantes. 3) El ser humano será “hakeable” (la tecnología permite saberlo todo del humano) 4 ) Los algoritmos sabrán más de ti que lo que puedes saber más de ti mismo. Para ratificar lo último dice que a los 21 años por algoritmos supo que era “gay”, cosa que ha debido saber a los 15 si hubiesen existido. 5 ) Salud y privacidad. Por sensores biométricos se conocerán enfermedades actuales o futuras. Nada será privado, todo de ti será conocido.

Según él, el orden se encontrará al ver más allá de las tinieblas.