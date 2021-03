“Las mujeres como las espadas adquieren toda su intensidad cuando están desnudas”. No he podido saber quién dijo esa frase, si fue Bolívar o Napoleón. Quizás Bolívar, era más abierto en cuanto a la palabra y el enamoramiento. Napoleón era “cazurro”. En el diccionario de la señora Molinare quiere decir “solapado” . Napoleón fue perdidamente enamoradizo como ninguno, pero discreto.

Tres veces vino Bolívar por estos parques de “Chicharras” y dos veces visitó al Párroco Don Eloy Valenzuela. Mal podría haber traído a Manuelita que era “... mi adorada loca”. Bolívar sabía las preferencias “realistas” del párroco . Una anécdota, en su primera visita, que cuenta Enrique Otero D’Costa, sobre ese encuentro. Los grandes hombres se entienden. Bolívar con sorpresa vio un retrato suyo sobre una mesita. Y al reverso una inscripción que decía “Este santo y Napoleón, /no son santos de mi devoción”. Para suavizar la cosa el Párroco añadió “San Fernando y San Simón/Santos de mi devoción”. “... yo le quitaré su godismo Dr. Valenzuela”. Así fue, en 1828 en Bucaramanga, el Párroco era su amigo y muy afecto. Una cabalgata lo recibió. Luego en una casona se le instaló en una silla “gironesa” y se le rodeó de primaverales muchachas bumanguesas. A los comentarios del Libertador, escasamente contestaban con monosílabos bajando los ojos. La cosa fue poniéndose color de hormiga culona. Los encargados del protocolo no sabían cómo pasarlo a la mesa. Enviaron a dos bellas señoritas para que lo condujeran tomándolo de sus manos. Ni en el Pantano de Vargas se había puesto tan lívido como en ese transe. Creyó que como los “persas”, lo conducían a un aposento a solazarse y demostrarle su afecto. No. Era el espléndido almuerzo que prepararon las señoras para la ocasión. Egoístas, cada una cerró con aldabas su boca y cocina, para que fuera una sorpresa de exquisitos platos. Al destapar el desfile de bandejas, se dieron cuenta que todas habían preparado el mismo menú, “cabro, pepitoria y dulce de papaya”. “Esto se parece a las ...bodas de Camacho” . Se le salió de manera impertinente al Libertador.

Dejé a Napoleón al otro lado del charco. En una carta a su amada Josefina, (1796), que se aproximaba a su encuentro, le escribe recordando los placeres intoxicantes del amor “... no te bañes ni te cambies la ropa interior” . Tiempo después, a pesar de descubrirle a ella un amante, “... no te pido amor eterno, ni fidelidad, sino solamente... verdad, franqueza”.

En la isla de Elba, Napoleón recibía .... “cantidades de cuentas de modistos franceses para trajes femeninos” ¿Lo persiguieron hasta su muerte?. En la Isla de Santa Elena, “Un sastre le volteó el paño al viejo y decolorido uniforme, para en la hora de la muerte (1821) vistiera la casaca azul marino, de sus viejas glorias”.