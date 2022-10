Después de una comilona de pepitoria en las Fiestas de Zapatoca, soñé este delirio imposible con el submarino atómico Ruso extraviado.

... Es muy posible que esté por las aguas de la quebrada de la iglesia dijo Petro, pues lo vieron subir por el Río de Oro, luego de causar estragos en los “trasmayos” de los pescadores en el Río Lebrija y hundir remolcadores en el Magdalena. Se dice que la intención es raptar a Rodolfo el “Espantado” para que tome el mando de las tropas rusas y revierta la huida de las tropas de Putin.

El plan del Capitán del submarino Ruso era tenderle una trampa amorosa a Rodolfo el “Espantado”. La segunda al mando una rubia moscovita al servicio en una época en la KGB sovietica. - Nuestro objetivo va a una cafetería de Cabecera donde se reúne con amigos. Esta es su más reciente fotografía.- Bastante calvo y viejo- Dijo la despampanante espía rusa. -No importa haga de tripas corazón-

El submarino ruso ancló en la Quebrada de la Rosita y la espía saltó a tierra. Detuvo un taxi y se rocío de un perfume que hizo estornudar al conductor. Que mal olor tiene la gente por aquí - A Cabecera- dijo ella. Al llegar a la cafetería con la fotografía en la mano recorrió las mesas. Este es. Y se sentó cruzando las piernas luego de dar un inmenso rodeo con la punta del zapato que le pasó muy cerca de la nariz de su presa.

- ¿Señorita espera Ud. a alguien? No. Soy una paloma extraviada en esta ciudad.- Yo también, dijo Rodolfo el “Espantado” - desde que inventé eso de “no robar, no mentir, no traicionar” nadie se sienta conmigo, pasan sin saludar.

- Me enloquecen los hombres como Ud.

A mí también las mujeres rubias, vestidas de negro, y con acento gangoso.

¿A dónde podremos ir? -Que no se entere nadie-

Soy constructor, vámonos para la casa modelo. - sí, pero que no se entere nadie- Nadie es nadie, como todo lo que yo hago, fíjese que nunca me descubren. – señor nos lleva a la urbanización Morrorico - ¿por qué la llama así? Porque a los que me compran los ordeño durante 20 años y más. Déjenos en la casa Modelo frente a los Marines. -No me diga, que horror ¿hay marines por aquí? Yo soy Rusa.- ¿Qué?- ¡Perdón Rosa! Entran a la casa modelo y se escucha un alboroto afuera. – Son enviados por los Marines. Por favor Iván, una botella de Old Park. ¿Quién es Iván? - El Capitán del submarino. -¿Qué? - Perdón mi marido, es el único que sabe lo que hago, no le importa, así vivimos en armonía.- El alboroto aumenta en la calle. “ladrón, traidor, mentiroso” ... grita la turba enfurecida. Rodolfo el “Espantado” abre la puerta y escapa a la carrera. – Capitán la misión ha abortado- La historia del mundo se complica.