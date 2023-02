Los gobernantes estarán siempre en este dilema que los gringos resumen en “No making power” (El poder de no hacer).

El ingeniero Jorge Calderón, quien trabajó por bastantes años en las zonas del Río Cauca, me envía algunos comentarios de la difícil manera de manejar las aguas de nuestros ríos, aguas que otros países envidian a pesar de las tragedias que nos causan. Los ríos son algo parecido al “amor y el odio” a “ palo porque bogas y palo porque no bogas”. Dice Calderón que las inundaciones del Cauca sobrepasan el millón de hectáreas, destruyendo cosechas y pastizales que llevan a la hambruna de humanos y animales. La solución la ve él en la reconstrucción del jarillón de Cara de Gato, que se rompió en el último invierno. Los afluentes de Cauca son muchos. Están La Vieja, Otún, San Juan, Mulato, Tarazá, Nechi, la mayoría contaminados y ausentes de Plantas de tratamientos Residuales. Del pavoroso crimen a la naturaleza, doy un salto de “carnero” para hablar de la quebrada la Uchuvala o del Uchuval en Zapatoca, crimen que, así sea menor, no deja de ser crimen. A esta pequeña fuente de agua, que desemboca en el río Sogamoso, y este al Magdalena, se le vierten todas las aguas negras de Zapatoca. Allí no existe Ptar. Dos veces se ha extraviado el dinero para su construcción. La representante Yidis Medina, de pasado tormentoso, quien dirigía una cooperativa de ahorro con su varita mágica de prestidigitadora, logró que la tesorería de Zapatoca le girara una millonaria suma que era para la obra. Allá, las aguas procelosas de la mala fe la desaparecieron.

Ahora Gustavo Petro amenaza con no construir el metro si no es subterráneo, que cuesta millones de millones (todo para Bogotá). ¿Por qué no destina ese dinero para plantas de tratamiento en estos ríos que contaminan la mitad de Colombia, el Magdalena y el Cauca, que alimentan con su riqueza al país?