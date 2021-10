“Todo el mundo tiene reloj, pero nadie tiene tiempo”. No recuerdo si leyendo a Gilles Lipovetshy encontré la frase anterior. Postmodernidad. Manifiestohedonista. Tengo la costumbre, buena o mala, de ir apuntando en un cuaderno frases de lo que leo, que va a dar generalmente a la basura. Hoy he tratado de conservar esos apuntes, pues con la modernidad se cambió la manera de leer y de escribir. No hay tiempo de leer cosas largas adornadas y profundas. La lectura y la escritura son como “flash” de cámaras fotográficas. Apuntes de Lipovetsky breves y certeros. “...Vivimos una segunda revolución del plano ideológico. Camino a una sociedad flexible, un mínimo de represion y mayor humanización, respeto a las diferencias. La autonomía consiste en alejar al individuo de la sumisión. La legitimación del placer, disfrute al máximo de la vida (la filosofía del individualismo y la muerte del socialismo). Procesos de personalización, movimientos alternativos. La sociedad postmoderna es hedonista. Quiere conservarse joven, no existen ídolos. La sociedad postmoderna es el estallido del consumo. Una permanente búsqueda de la calidad de vida. La cultura postmoderna es una correspondencia al vacío, el <Narciso> es el individuo total. El narcisismo promueve una hipertrofia de lo público a lo privado. La edad postmoderna, está pendiente de la información,y la expresión, pero menos cosas se pueden decir. La comunicación (sin sentido) generalmente se dirige a los microgrupos. El desierto crece. Dios ha muerto, pero a nadie le importa”.

Para variar y entrar en el campo de las ideologías van otros “flash” Tomás Piketty. Capital e Ideología. Se refiere a los tipos de impuestos. “Impuesto anual sobre la propiedad, impuesto sobre los ingresos, uno nuevo, por la emisión de carbono, que será una forma de tributación progresiva. Estos impuestos como en EU, Canadá y Europa, se aplicaron en la década pasada a educación e infraestructura. Se pensó que la destinación de esos impuestos de manera tan severa y directa, mataría el capitalismo, fue todo lo contrario, un periodo de crecimiento como no se había visto. El mismo Marx, conceptuó que hay que crecer antes de distribuir la riqueza. Los que han intentado el socialismo (en América Latina) destruyen la riqueza y distribuyen pobreza. Petro, Maduro, y otros políticos Latinoamericanos del Socialismo, espantan por sus tesis reaccionarias que van contra el desarrollo.

La educación es clave en la consecución de la prosperidad. Los costos de la educación son muy altos pero, sin tributación no es posible pagar esos altos costos.