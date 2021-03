“El Diablo dice la verdad más a menudo de lo que se cree. Pero tiene un auditorio ignorante”. Este pensamiento burlesco me lo envía un amigo en inglés. “The Devil truth mueli oftener than he’s deemed. He hathan ignorant audience”.

Este “batiburrillo” político de hoy, nos va a llevar a los enfrentamientos bárbaros de siempre. Vivimos en una crisis de memoria. No nos sirven de nada los hechos dolorosos del pasado. Los odios se acrecientan. Afortunadamente tenemos a Duque, un presidente hecho a la escuela “turbayista”, no lo perturban las calumnias, las ofensas, ni las dificultades. La paciencia es su sabiduría. Lo digo porque su padre, Iván Duque Escobar, fue alumno de Turbay, quien llegó a la Presidencia siendo un político de barriada, en donde la ingratitud, la impertinencia y la ignorancia, se dan como la mala hierba.

No sé si sea bueno atender las “premoniciones”. A Federico García Lorca, le faltaba poco para ser un “médium”. El poeta Jorge Zalamea cuenta que en un almuerzo a donde habían sido invitados por Victoria Custodio (1932) cuando servían la gran paella, Federico se trasformó, empalideciendo salió presuroso al jardín, por lo cual el poeta Zalameda lo siguió a saber lo que le sucedía. Federico le dijo que de pronto había tenido la sensación de estar rodeado de muertos, presencia de huesos y de calaveras. Lorca tal vez intuía lo que sucedería después en la guerra civil española. Sería fusilado estúpidamente a la orilla de la carretera, con un maestro de escuela y un torero.

Gerald Clarke, escoge para concluir la biografía del autor de “A Sangre Fría” Truman Capote, el episodio de una premonición, un sueño.

“En Monroeville, Truman tenía cinco o seis años, alguien le regaló un avioncito con pedales, que podía montar por el patio como si fuese un triciclo. Era de color verde intenso, con una hélice de vivo color rojo, y un día Truman les dijo a sus envidiosos amigos que iba a volar, que iba a despegar de aquella polvorienta calle, a elevarse por encima de la cercana arboleda y surcar los mares hasta China, el sereno y misterioso país con el que tanto soñaba. Los convenció a todos, incluso a él mismo, y empezó a pedalear frenéticamente, cada vez más de prisa. Pero no fue a ninguna parte”.

Su biógrafo relata que un día Joanne lo notaba que no estaba muy bien. “No más hospitales. Sé muy bien lo que hago. He decidido ir a China, donde no hay teléfonos, ni correos”. Antes de medio día se detuvo su respiración (1984). Como hojas cayendo suavemente del árbol había prometido él que sería su final.