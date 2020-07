Pulgas, gorriones y virus

Escribe Andres Hoyos un artículo sobre el tema presidencial del que falta todavía un año y medio. “Paciencia pulgas” lo titula. Según su análisis, el Centro Democrático desaparece, y solamente se enfrentarán, Sergio Fajardo el “cabellón” como dicen en la Costa a quien poco pasa por la tijera, y el “recién operado” Petro. Que ojalá haya sido del “apetito desordenado de sucios deleites”, contar fajos de billetes. Aconseja tener calma, desesperar al Uribismo, sin liquidarlo, que se muerda la cola en donde se refugian las pulgas, y entre vueltas y revueltas caiga tendido al piso.

Sobre metáforas políticas con animales, quien se llevó las palmas fue Mao Zedon en China. Aunque nunca en público reconoció ser seguidor del Budismo ni del Confucionismo, hablaba en parábolas. En uno de sus célebres intervenciones a los soldados y campesinos (de mayoría analfabetos) dijo, refiriéndose a la guerra de guerrillas, que ellas representaban a la “pulga” en el cuerpo del perro, no lo mataban pero si lo desesperaban. Estrategia que le dio éxitos militares.

No es bueno meterse con la Naturaleza sin haberla estudiado y sin conocer sus terribles iras. A Mao Zedon se le ocurrió echarle la culpa de los fracasos agrícolas al inocente y bello “gorrión” y no a las expropiaciones y colectivización de las tierras. Dijo, bandadas de estos pajaros se comen el trigo y son la causa de nuestras desastrosas cosechas. Dicho y hecho. Ningún “gorrión” se salvó de esa matanza que iniciaron campesinos y soldados. El remedio fue peor que la enfermedad. Ante la ausencia de aves depredadoras, bandadas de langostas y otras plagas devoraron la agricultura China. Mao era un Dios, y a los Dioses no se les permite equivocarse. Quiso rectificar el desastre y pactó con los soviéticos que le trajeran en secreto, miles de “gorriones” para repoblar el espacio chino.

Hoy, el capitalismo salvaje y el comunismo terminaron de acuerdo mientras que la aparición de los plásticos, los carburantes fósiles, y el desaforado consumismo nos llevan al borde de la desaparición.

Como reacción surgen los ecologistas. Y cada sector trata de congraciarse buscando penetrar sus organizaciones (radicales,anarquistas, derribadores de estatuas, antirracistas, igualdad de género) Llamémosles idiotas útiles. Los astutos en la infiltración son los comunistas. De siempre en la historia lo han hecho así. En América Latina, los liberales y demócratas fueron el puente para llegar al poder. Ejemplos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina (Chile, Brasil). En Colombia pernearon la educación (FECODE) y se amangualan con globalistas, poderosos medios de comunicación y la banca. (Soros, Ganisky). Sin embargo la “Pandemia” será lo que defina todo en el mundo.