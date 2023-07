“Que la vara de la justicia no se incline...”

Voltaire, quien se hizo llamar así, pero su verdadero nombre era Fancois Marie Arouet, fue uno de los intelectuales de la Revolución Francesa. Dentro de los escritos que le dieron fama está Cándido, el relato de un desafortunado que pasa por una serie de circunstancias dolorosas y divertidas a la vez. En ese relato Voltaire de una manera maravillosa describe los ejércitos de aquella época y las crueles consecuencias de sus enfrentamientos. Dice, “no había nada más hermoso, más diestro, más brillante, más bien ordenado que ambos ejércitos: las trompetas, los pífanos, los oboes, los tambores y los cañones formaban tal armonía, cuál nunca hubo en los infiernos. Primeramente, los cañones derribaron unos seis mil hombres de cada parte, después la fusilería barrió del mejor de los mundos unos nueve o diez mil bribones y por último, la bayoneta fue la razón suficiente de la muerte de otros cuantos miles. Todo sumaría unos treinta millares. Quien relata esto se escondió lo más que pudo durante esta heroica carnicería”.

Hoy en día, el aparatico inteligente en el que escribo el artículo, nos permite ver al instante lo que está sucediendo en la estúpida guerra entre Rusia y Ucrania. Cada vez que la codicia humana necesita saber la efectividad de sus armas, para apoderarse de territorios y mercados se inventa una “guerrita” como tantas otras vergüenzas de la humanidad. Lo sorprendente es que jamás aprenderemos a vivir en paz, por más que las tragedias y la crueldad nos espanten por cortos periodos de tiempo. Se confirma el clarín funerario de lo dicho por Marx, “la guerra es la partera de la historia”

Algo parecido a lo sucedido en la ciudad ucraniana cuando del cielo le cayó una bomba a Héctor Abad Faciolince el escritor colombiano del “El olvido que seremos”.

Reunidos en Zapatoca en la Casa del Quijote, con Rodrigo Espíndola, nos dice... aquí a la Casa del Quijote también le lanzaron un cohete. ¿Cómo así? “Me subieron el arriendo, el Quijote no puede pagarlo”. Ahora en su eterno peregrinar, en Barichara le abren las puertas. Increíble. Vale la pena recordar para este episodio los versos de Jorge Robledo. “...Siquiera se murieron los abuelos sin ver...”. No entiendo. En Zapatoca los judíos Sefarditas inventaron la economía de Colombia, y ahora dejan ir “la gallina de los huevos de oro”. No solamente eso. Zapatoca fue y es la ciudad de los colegios. La Casa del Quijote con sus maravillosas figuras de porcelana y frases de sabiduría colgadas en los muros, era una escuela para el mundo. No sé si Don Quijote encontrará reposo algún día. Que en Barichara el eco de los cascos de Rocinante en el calicanto de sus calles, no nos vuelva a anunciar un nuevo peregrinar. Dios no lo permita.