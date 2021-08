Muchos nombres no tienen homónimos. Nerón. Emperador romano (54 C.). No creo que a alguien se le ocurra ponerle a un hijo ese nombre que espanta, quizás a un perro. CalíSgula. Emperador romano ( 37 al 41 C. ), recordado por sus espantosos crímenes y por nombrar a ‘Incitatus’, su caballo, cónsul y sacerdote. Le buscó como esposa a una de las más bellas romanas.

Rodolfo. Debe tener miles de homónimos. Pero, quién no sabe en Colombia y aún en el extranjero, que cuando se menciona ese nombre es el candidato a la Presidencia de la Republica y nadie más. Controvertido personaje que tiene como eslogan, “quitarles la chequera a los funcionarios públicos”.

La periodista española Salud Hernández, en un magnífico artículo, descalifica a Rodolfo como posible presidente por su manera soez, exaltada, grosera, “parla” propia de canallas. Y ofrece tiros a diestra y siniestra. En España el lenguaje común es desbordado y el “coño” vuela de boca en boca, como los buenos tabacos y las copas de jerez. En los toros, se sabe que cada ¡olé! va acompañado de tantas verduras como una paella valenciana.

Rodolfo no tiene la culpa, sus profesores de Castellano fueron los trapicheros de la finca de Don Juan Hernández en Piedecuesta. En cambio de decir, ... no estoy familiarizado con el tema, decían: “¡no entiendo ni mierda!”, o en vez de debemos mejorar nuestra comunicación: “hijuep... estos guevones no me avisaron”

“La historia se repite unas veces como tragedia y otras como una mascarada”, ( Hegel). La campaña de Rojas Pinilla se está repitiendo con Rodolfo. Rojas Pinilla y Rodolfo son diametralmente diferentes. En lo que si son muy parecidos es en la (dialéctica) manera de llegarle a la gente. Rojas Pinilla sacaba una gran “yuca” del bolsillo del saco y la mostraba al viento... ¿A cómo estaba el precio de la yuca en mi gobierno y a cómo está hoy? La respuesta de la multitud era un rugido de leones. ¿ Cuánto valía un dólar en mi gobierno? Un peso. La respuesta no era ya un rugido era recordar el estallido de la bomba atómica.

Rodolfo está utilizando esa misma dialéctica. La dialéctica con que se comunica Rodolfo para hablar de economía con el pueblo es a los “madrazos”. Decía alguien entonces: ... serán tiros, o groserías. “No robar, no mentir, no traicionar”.

La fuerza lingüística (dialéctica) cada vez se simplifica más. Cuando Rodolfo habla de quitarle las chequeras a los funcionarios públicos, quienes están ante las pantallas de celular o de la televisión, sienten un fresco renovador. Rodolfo, para bien o para mal, ha logrado con su dialéctica crear una identidad, cosa que no han logrado los demás.