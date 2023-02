Sarcasmo e ironía

Con frecuencia bebo “tinto” en Ambrosía, Zapatoca. Exquisito café Sierra Morena. Los contertulios son contemporáneos. Saulo Toledo Plata, Reynaldo Serrano, Jairo Serrano, César Ardila y otros. La cuenta se sortea, pero siempre le toca pagar a César Ardila. Él no se molesta, cobra en dólares, fue cónsul canadiense en Cuba.

La conversación va a la política. No se asusten, dice César. “Petro tiene razón, las EPS deben acabarse y el sistema de salud todo. Mi papá me envió castigado al Pacífico a donde un amigo que tenía un aserrío, sacaba madera por el Río San Juan. Navegando me enfermé del estómago. Apagamos el motor de la lancha, pues eran suficientes los escapes intestinales para el impulso. Como la chalupa amenazaba zozobrar me llevaron a donde un brujo. Me dio agua de hojas de ‘cacacero’. Me endureció como si hubiese ingerido cemento. No se preocupe volverá a cagar”, me dio agua de mararay tan efectiva, que otra vez volvía a navegar apagando el motor. Para el paludismo me dieron quina con aguarrás, y unos sobijos con aceite de “no me olvides”, me dejó el miembro viril de tal dureza que lo recomiendo para los rieles de los trenes de Petro. Entonces para qué EPS. Que le dejen la salud a los brujos, herbolarios, indios y a las negritudes con Francia a la Gerencia, todo más barato, más eficiente. Aplaudieron y estuvieron de acuerdo.

El tema de vías y carreteras en Santander se puede decir que es una ironía. “Yo de ello no sé nada”, por eso recurro a los ingenieros de vías que me cuentan cosas que son ironías. Me dicen que en Santander existen barbaridades más graves que los errores de la vía Popayán - Pasto. Obras mal planeadas, sin estudios geológicos serios. En todas se nota inexperiencia y corrupción: 1) Curos, San Gil. 2) Charalá, Duitama. 3) Palenque, la Cemento. Límites, Ruta del Sol. 4) Variantes San Gil. Socorro. Barbosa. 5) Coluvión La Leona 6) Puente arrugado de Hisgaura.

Pero el colmo es la de la Conectante C/1 -C2. Vía Picacho contratada por Autovía de Carlos Solarte, cabeza visible del contrato, quien recibe $1,4 billones en el 2016 para ejecutar 12 kilómetros y solamente abrió 1,2 k.m., y destruyó cinco mil árboles de paisaje y firmeza. La Serranía Santurbán por años se sabe intocable y lo mismo el Picacho, que a lo largo de millones de años por movimientos telúricos de acomodación se depositaron en dos serranías adyacentes denominadas “morreras de fondo”, que son los altos de Cabecera, Alto de Pan de Azúcar y alto del Santísimo, que si se tocan son coluviones peores que el coluvión de la vía a Pasto.