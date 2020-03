La magia de las redes nos ha llevado a un grado de saturación insoportable. Bromas sobre el drama del Coronavirus. Otras, noticias alarmistas de las que no resulta sino un aterrador pánico con consecuencias impredecibles. Sin embargo, aparecen voces sensatas. Encuentro una reflexión del psicólogo F. Morelia.

“Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas según sus propias leyes, cuando éstas se ven alteradas. Que nadie se toque, que nadie se bese, se abrace, todo debe hacerse a distancia, en la frialdad de la ausencia del contacto. Pensar en uno mismo se ha vuelto la norma. Este virus nos manda un mensaje claro: La única manera de salir de esta es hacer ‘piña’, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo... Saber que dependes de ellos”.

Cuando leo estas esperanzadoras reflexiones, para un momento verdaderamente difícil, comparable tal vez a otros que ha vivido la humanidad como lo fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial, me llega un mensaje simple y personal, pero hermosamente grande, que demuestra lo que somos la mayoría de los humanos. Mi compañero de colegio Raúl Duarte, quien vive en los EEUU, me envía un correo en donde alborozado comenta que la Oficina General de Patentes de ese país le ha otorgado la licencia y patente a su invento para fabricar la silla que le permite a los menos válidos utilizar de manera no traumática el inodoro, situación inimaginable. Dios nos libre de padecerla. Autor de otros inventos patentados para ayudas a la humanidad, como una “cápsula para cirugías”, mientras se está operando, que aísla al paciente de virus y bacterias, que causan de miles de muertes.

El doctor Duarte donó una de esas cápsulas al Hospital Universitario de Santander, que para tristeza de él la encontró abandonada en el cuarto del olvido. Comencemos a pensar ¿qué podemos aprender de todo esto?