Señora muerte...

El lunes próximo es festivo. Día de difuntos. La humanidad celebra de distintas maneras el día de los muertos. En México es una verdadera fiesta, en donde se olvida el dolor por la partida al más allá de un ser querido. También alegrìa por la desaparición de aquellos que le causaron a la familia o a la sociedad terribles dolores. Cada cultura tiene una manera de celebrarla. La Hispanidad, tiene en la corrida de toros una muy especial de padecerla. Alegoría en todo ello a la celebración de la muerte.

Con la osamenta de los Guanes encontradas en cuevas, desfiladeros y barrancos, también se ha hecho “alegoría”. Supuestas batallas con los hombres barbudos que llegaron en corceles venidos del cielo. No. Los Guanes como los Siux norteamericanos tenían la costumbre de llevar a morir a sus ancianos a esos sitios de soledad, para que en el momento de morir fueran despellejados por las aves de rapiña y regresaran en su vuelo de donde habían venido. (Jaime Alvarez G. Los Guanes). Los hindúes se nos anticiparon a la cremación moderna. A sus muertos los creman desde siglos en piras funerarias. Luego lo que queda de su osamenta la envuelven en sábanas pulcras y los lanzan al Ganges.

El escritor Jaime Alvarez. G, me contó una “alegoría” sobre la muerte. Todo sucedió en Barrancabermeja. El era Presidente de la disidencia del Movimiento Revolucionario Liberal. Al directorio político del partido se presentó una mujer sollozando. Mi marido ha muerto de repente, no tengo para el entierro, el era muy “conservador” . ...Que no se diga más mi señora. Tráigalo y aquí lo velamos y le hacemos el entierro. Al directorio de la disidencia Liberal muy recién abierto no asistía nadie. La soledad era la compañía del cajón de Irenarco Barroso, envuelto en la banderas tricolor y roja y las lágrimas de su dolorida mujercita. Tronó un servicio social por la Voz del Petroleo: “ ...Asesinado en las riberas del Opón el líder liberal Irenarco Barroso”. Fue el mensaje que colocó Jaime Alvarez ... Asista a su entierro 3 p.m. De Bogotá viajó Alfonso López Michelsen, Estanislao Posada etc. Marconigramas por toneladas. No hubo un sepelio en la historia de Barrancabermeja más concurrido, ni mayor verbo fúnebre en aquel cementerio.