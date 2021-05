El Chileno Manfred Máx, pensador que vive en el extremo Sur de Chile, se volvió famoso por decir que el mundo debe definirse: “...a salvar vidas o a salvar Bancos” y que “... llegamos al fin de las energías baratas”. Arremete contra las religiones, dice son “mitología pura”. Será su pensamiento el causante de las manifestaciones violentas de los jóvenes que se han venido sucediendo en Chile, Colombia, y algunos otros países?. Dice Shakespeare. “... Desconfío de los jóvenes porque yo fui joven” .

Los “milenios” solamente han tenido la cultura que les dejan sus celulares con su “fake news” y la alienación. La escuela de Frankfurt cataloga está masa de jóvenes como una masa al servicio del “capitalismo”. Concepto difícil de entender. Ortega y Gasset (1936), habló de la “sociedad masa” debido a la abundancia económica y al desarrollo tecnológico. ¿Estos “milenios” saben por lo que están marchando? Lo dudo. En plena calle a una muchacha que marcha decididamente, un reportero radial le pregunta ¿...Por qué marcha? Responde: Para que se caiga el presidente. ¿Quién es el presidente? ¡Uribe ..Uribe!!! no lo dice en broma, abre inmensamente los ojos al no saber quién es el presidente. Empieza uno a creer que esta es una generación perdida. En una conferencia a la que asistí, el conferencista le preguntó a un joven que tenía la cabeza rapada y bastantes tatuajes. ¿Si por el andén viene un ciego pidiendo limosna, y yo meto la mano en el bolsillo de mi amigo y le doy unas monedas, qué es eso? ¡Caridad!, respondió el joven. Si el concepto de “caridad” cambió, todos los demás valores cambiaron. Los muchachos marchan y destruyen todo a su paso. El Presidente de la Corte Suprena de Justicia, Luis Hernandez Barbosa, el día 26 de mayo del año en curso, expide un comunicado en razón de los desmanes en todo el país y la quema del palacio de Justicia de Tulúa. Suplica cordura .... “para que los líderes de las protestas reconozcan la responsabilidad que por acción u omisión les corresponde tanto en el conflicto como en su solución....” Pregunto. ¿Por qué en cambio de suplicar cordura, no inicia como Presidente de la Corte Suprema, investigación Penal contra los organizadores del paro, que están destruyendo al país? No se convertiría en “cómplice” de todos los delitos que sobre Sedición y Asonada señala el Art, 467 y siguientes del Código Penal?. “... Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se corrompe, con que será salada?” ( Mateo 5:13).